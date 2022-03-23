سيــارات

توابع ارتفاع الدولار.. أسعار سيارات «جاك JS3» تقفز 25 ألف جنيه

لتباع للمستهلك بأسعار تبدأ من 292.9 ألف جنيه
أحمد عوض 2:12 م, الأربعاء, 23 مارس 22 2:12 م, الأربعاء, 23 مارس 22

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أخطرت المجموعة العربية المتحدة «القصراوى جروب»، الوكيل المحلي للعلامات التجارية «جاك، وجولدن دراجون» في مصر، شبكة موزعيها المعتمدين بزيادة أسعار سيارات «جاك JS3» بقيمة بلغت 25 ألف جنيه لمختلف الفئات؛ التى سيتم تطبيقها حتى نهاية الشهر الحالى.

ارتفعت أسعار طرازات «جاك JS3» الفئة الأولى «SMART» إلى 292.9 ألف جنيه، بدلًا من 267.9 ألف سابقًا.

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وصعدت أسعار الفئة الثانية «Topline» إلى 314.9 ألف جنيه، مقارنة بنحو 289.9 ألف.

ينتمي طراز «JAC JS3» لفئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات «SUV» مزودة بمحرك رباعي الأسطوانات، سعة 1600 سي سي، ينتج قوة 115 “حصان”، وعزم أقصى للدوران 150 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة من طراز “CVT”.

وطبقًا للبيانات المعلنة عن «جاك»، يبلغ متوسط استهلاك السيارة من الوقود نحو 6.5 لتر، عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم.

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يذكر أن سوق السيارات كانت استقبلت موجة من الزيادات السعرية لبعض الماركات التجارية المطروحة محليًا على خلفية الارتفاعات المتتالية في أسعار العملات الأجنبية وعلى رأسها “الدولار” التى تخطت نحو 18.5 جنيه في بعض البنوك المصرفية.

في سياق آخر، أعلن البنك المركزي المصري – الإثنين الماضى – عن رفع سعر الفائدة على عمليات الاقتراض والإيداع في البنوك بنسبة1% على أساس سنوى، ليصل إلى 9.25% و10.25% و9.75 على الترتيب.

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كما رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 1% ليصل إلى 9.75%.

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بقلم أحمد عوض

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