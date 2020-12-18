«توأم روحي» و«لص بغداد» و«صاحب المقام».. سينمائيون يختارون أهم أفلام 2020

الأفلام المميزة عام 2020، وأسباب تميزها عن غيرها

عرض للجمهور المصري أفلام مختلفة متنوعة عام 2020، بعضها يميل لطابع كوميدي وأخرى رومانسية وذات تميز بطابع اجتماعي تراجيدي أو درامي.

ويختاربعض النقاد السينمائيين في هذا التقرير الأفلام المميزة عام 2020، وأسباب تميزها عن غيرها.

محمود عبد الشكور: لص بغداد وصاحب المقام وتوأم روحي وبنات ثانوي.. أهم أفلام 2020

أوضح الناقد الفني محمود عبد الشكور انه عرض هذا العام حوالي 22 فيلما سينمائيا للجمهور، كان اهمها رأس السنة بطولة اياد نصار وشيرين رضا، والغسالة لهنا الزاهد، وبنات ثانوي للمؤلف ايمن سلامة، ولص بغداد لمحمد امام، وفيلم توأم روحي ايضا كان جيدا، ورمسيس راح فين التسجيلي لعمر بيومي كان رائعا.

وتابع قائلا كانت هناك افلام مهمة ايضا ناقشت قضايا اجتماعية مثل فيلم “يوم وليلة” للفنان خالد النبوي، لكن بصورة عامة كانت سنة خالية من الإنتاج الكبير، وتواجد النجوم الكبار والسبب يرجع لاحجام المنتجين عن تقديم افلام كبيرة بسبب جائحة فيروس كورونا.

وأشار ايضا إلى أنه كانت هناك أفلام مهمة مثل صاحب المقام ليسرا واسر ياسين وخط دم لنيلي كريم وظافر عابدين ايضا.

فايزة هنداوي: مستواها ضعيف فنيًا وعددها قليل

وترى الناقدة فايزة هنداوي أن عام 2020 كان فقيرًا سينمائيًا جدًا، لاسيما أن جائحة كورونا زادت من الضعف السينمائي الموجود هذا العام، حيث في المجمل لا يوجد فيلم سينمائي قوي فنيا في 2020.

واضافت ان المستوى العام لجميع الافلام السينمائية التي عرضت للجمهور كان ضعيفا، وذلك يرجع لاحجام المنتجين عن طرح أفلام كثيرة لنجوم كبار، علاوة على أن الافلام التي تم عرضها لم يتم تنفيذه بصورة مميزة وعدد الأفلام التي عرضت قليل جدا مقارنة بالسنين الماضية.

وأشارت إلى أن السنين السابقة كان يقدم عدد كبير من الاعمال السينمائية، لكن ما حدث هذا العام شيء مؤسف للغاية في السينما المصرية، ومستوى الافلام المعروضة ايضا كان سيئا.