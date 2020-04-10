توأم روحي وصندوق الدنيا.. أفلام شم النسيم مجهولة المصير في أزمة كورونا

رغم أن صناع بعض الأفلام السينمائية التي كانت من المفترض أن تُطرح في موسم شم النسيم، هذا العام، كانوا ينتظرون منها تحقيق إيرادات مرتفعة بدُور العرض السينمائي في مصر، لكن جاء قرار الدولة بغلق جميع السينمات بسبب أزمة فيروس كورونا مدمرًا لكل هذه الأمنيات.

وتم رفع هذه الأفلام من دُور العرض بعد الإعلان عن طرحها للجمهور، وأبرزها فيلم توأم روحي بطولة الفنان حسن الرداد وأمينة خليل.

وكذلك فيلم أشباح أوروبا، بطولة الفنانة هيفاء وهبي وخالد النبوي وأحمد الفيشاوي، وفيلم صندوق الدنيا بطولة رانيا يوسف وباسم سمرة، وإنتاج عمرو القاضي، والذي كان يعتبر أول عرض تجاري له بعد تواجده بمهرجان الأقصر للسينما الأفريقية مؤخرًا، حيث لم يستمرَّ في دُور العرض سوى أسبوع واحد فقط، وكان من المفترض أن يستمر عرضه بموسم شم النسيم.

أمير أباظة: أفلام شم النسيم ستطرح في عيد الفطر لو انتهت أزمة كورونا

يقول أمير أباظة، رئيس مهرجان الإسكندرية السينمائي، إن هذه الأفلام يمكن أن تطرح في موسم عيد الفطر المقبل، وذلك بسبب قرار إغلاق دُور العرض السينمائي حاليًّا، والذي أثّر على تواجدها حاليًّا بالسينمات بسبب فيروس كورونا وخطورة التجمعات.

وتابع: إننا نتمنى أن تنتهي هذه المحنة الصعبة الذي نعيشها حاليًّا بسبب فيروس كورونا، لتعود عجلة الإنتاج السينمائي بقوة مرة أخرى الفترة المقبلة.

وأوضح أباظة أنه لو مرت الأمور الأيام المقبلة على خير وتحسنت بشكل أفضل، فيمكن طرح أفلام شم النسيم التي كانت يُفترض تواجدها، هذا العام، في موسم عيد الفطر للجمهور؛ لأنها أفلام سينمائية منتهية تمامًا من تصويرها، وهناك أفلام منها كانت موجودة بالسينمات منذ فترة وبسبب أزمة كورونا تأثرت أيضًا.

فايزة هنداوي: سيكون فرصة جيدة لتحقيق إيرادات مرتفعة

وقالت الناقدة فايزة هنداوي إن أفلام موسم شم النسيم التي تم تأجيلها، الأيام الماضية، بسبب فيروس كورونا، ستطرح بصورة كبيرة في مواسم أفضل الفترة المقبلة.

وأشارت إلى أن موسم شم النسيم يطرح فيه سنويًّا أفلام سينمائية ضعيفة من الناحية الإنتاجية، لكن هذه الأزمة ستمنح لها فرصة كافية لتركيز الجمهور معها.

وأكدت هنداوي أنه لأول مرة سنرى أفلامًا سينمائية لفنانين ليسوا نجومًا للشباك في السينما، في موسم عيد الفطر أو موسم عيد الأضحى المقبلين، وهذه تعتبر فرصة جيدة لهذه الأفلام لتحقيق إيرادات عالية عكس طرحها بموسم عيد الربيع لا تحقق منه إيرادات مرتفعة مثل كل عام.

طارق الشناوي: قرار حظر التجول سيمنح فرصة لأفلام ضعيفة فنيًّا بالتواجد في وقت أفضل

ويرى الناقد السينمائي طارق الشناوي أنه في حال فتح دُور العرض السينمائي، الأيام المقبلة، يمكن أن تتواجد هذه الأفلام مثل توأم روحي، وأشباح أوروبا، وصندوق الدنيا، في عيد الفطر المقبل.

وتابع قائلًا إن هذه الأفلام ستستفيد من قرار حظر التجول الحالي؛ لعدم تواجد أفلام سينمائية جديدة للجمهور، لذلك صناع الأفلام الضعيفة التي لم يكن يترقبها الكثيرون ستُطرح في السينمات.

ولفت أيضًا إلى أن موسم شم النسيم معروف سنويًّا بتواجد أفلام تحمل جودة أقل من ناحية الموضوعات والتكنيك السينمائي، وكذلك نوعية الأبطال المشاركين فيها، عكس أفلام موسم عيدي الفطر والأضحى المعروفين بتواجد أفلام سينمائية قوية فنيًّا وإنتاجيًّا.