توأمة بين الأكاديمية البحرية والرعاية الصحية ببورسعيد لرفع كفاءة العاملين وتجويد الخدمات

تدرس هيئة الرعاية الصحية فرع بورسعيد برئاسة الدكتور مصطفى شعبان، سُبل التعاون مع مجمع خدمة الصناعة بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري برئاسة الدكتور عصام البكل، بهدف رفع كفاءة العاملين بالمستشفيات التابعة للهيئة وصقل مهارات العاملين والفنيين والإداريين، وتحسين شبكة العلاقات الإنسانية، ودعم مهارات التواصل مع المنتفعين بخدمات التأمين الصحي الشامل.
وبحثت سامية شاكر مدير مجمع خدمة الصناعة ببورسعيد مع الدكتور مصطفى شعبان مدير فرع الهيئة آليات التنسيق لتنفيذ دورات الأوشا للعاملين بهذه المنظومة، وعقد دورات متنوعة لرفع كفاءة وأداء العاملين، على أن يقوم مجمع خدمة الصناعة بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بتنفيذ فعاليات هذه البرامج.
ومن جانبه رحب شعبان بالتواصل مع الأكاديمية العربية، بهدف تجويد الخدمات بالمستشفيات التابعة، وتحقيق رضا المتعاملين مع المنظومة، ونشر ثقافة السلام الاجتماعى داخل المراكز والوحدات الطبية.
وأعرب عن ترحيبه لبحث سبل التوأمة بين الجانبين ودعوة مجمع الصناعه بالأكاديمية لحضور منتدى الأكاديمية الخامس لخدمة الصناعة لدعم التواصل بين المؤسستين والتى من المزمع أقامته ١٤ سبتمبر المقبل بمقر مجمع خدمة الصناعة بفرع الأكاديمية العربية ببورسعيد.
وكانت الهيئة العامة للرعاية الصحية برئاسة الدكتور أحمد السبكي قد انتهت من إجراء تقييم لعناصر الحوكمة الإكلينيكية في مستشفيات الهيئة بداية بمستشفيات بورسعيد ، أغسطس المنقضي.
ويهدف تطبيق منظومة الحوكمة الإكلينيكية في مستشفيات الهيئة العامة للرعاية الصحية إلى التأكد من أن جميع الخدمات الصحية التي تقدم من خلال شبكة مقدمي الخدمات الصحية التابعة لها، هي خدمات صحية آمنة وعالية الجودة وتقدم طبقا لأعلى المعايير الدولية للجودة والسلامة،كما تم إجراء التقييم المبدئي لثلاثة من المستشفيات الكبرى ببورسعيد ، النصر، وبورفؤاد، والسلام، وذلك بواسطة فريق من الخبراء من الهيئة العامة للرعاية الصحية ووحدة الحوكمة التابعة لمركز البحوث الطبية بجامعة الإسكندرية، وبالتعاون مع منظمة الصحة العالمية . وتشمل منظومة الحوكمة، إنشاء الإطار المؤسسي لنظام الحوكمة الإكلينيكية ووضع نظام متكامل لضمان سلامة المرضى وأنظمة تحسين الجودة بما يتماشى مع المعايير العالمية لمنظمة الصحة العالمية ومعايير الهيئة العامة للإعتماد والرقابة