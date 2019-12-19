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تهشيم سيارتين في مشاجرة بين تجار بالموسكي.. والقبض على 12 شخصًا

بسبب خلافات التجارة.
أماني عوض 1:51 ص, الجمعة, 20 ديسمبر 19 1:51 ص, الجمعة, 20 ديسمبر 19

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تمكنت أجهزة الأمن من السيطرة على مشاجرة نشبت بين مجموعة من التجار بالأسلحة البيضاء والعصا الخشبية، بمنطقة الموسكي لخلافات تجارية بينهم، أدت لتهشيم سيارتين، وتم ضبط 12 شخصًا من المتهمين.

خلافات التجارة وراء المشاجرة

تلقى قسم شرطة الموسكي بمديرية أمن القاهرة، بلاغًا عن وقوع مشاجرة بشارع بورسعيد، بجوار إحدى محطات الوقود.

بالانتقال والفحص اتضح حدوث المشاجرة بين طرفين من تجار الموبيليا.

الطرف الأول 3 أشخاص، وبحوزتهم 2 عصا خشبية، والثاني 9، ومعهم 2 عصا خشبية، سلاح أبيض “مطواة”، سيخ حديد.

واتضح من التحريات أن المشاجرة بسبب خلاف تجاري بين أحد أفراد الطرف الأول وآخر بالطرف الثاني، وعلى إثرها استعان كلاً منهما بأنصاره.

تلفيات بسيارتين

وكشفت التحقيقات تعدي كلاً منهما على الآخر بالضرب، ونتج عن ذلك تلفيات بسيارتين ملك شخصين أحدهما من المنطقة، والآخر مقيم بمنشأة ناصر، وهى عبارة عن كسر بالزجاج الخلفى والأمامى دون إصابات.

وعقب تقنين الإجراءات تمكنت الأجهزة الأمنية المعنية من السيطرة على الموقف، وضبط طرفي المشاجرة، بمواجهتهم أيدوا ما سبق.

واتخذت الإجراءات القانونية في الواقعة لعرض المتهمين على النيابة العامة لمباشرة. 

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بقلم أماني عوض

صحفية بجريدة المال، خريجة إعلام قسم صحافة، تعمل في المجال الصحفي منذ 11 عامًا تنوعت في أقسام الحوادث والتحقيقات والديسك المركزي، وعملت في عدة جرائد وقنوات فضائية منها فيتو والتحرير والبوابة نيوز ودريم وأون تي في

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