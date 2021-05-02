اقتصاد وأسواق

تهرب ضريبي وفساد مالي بقيمة 10.4 مليار جنيه.. حصاد الأمن الاقتصادي خلال إبريل (جراف)

ضبط 339319 حالة سرقة للكهرباء.
أماني عوض 7:34 م, الأحد, 2 مايو 21 7:34 م, الأحد, 2 مايو 21

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سجلت حصيلة قضايا التهرب الضريبي والفساد المالي وسرقة الكهرباء والدعم التي ضبطها قطاع الأمن الاقتصادي بوزارة الداخلية، خلال شهر إبريل الماضي، ما قيمته 10 مليارات و407 ملايين و485 ألف جنيه.

التهرب الضريبي

وأوضحت وزارة الداخلية، أن قطاع الأمن الاقتصادي ضبط 6224 قضية بمجال التهرب الضريبي والأموال العامة، بقيمة بلغت 10 مليارات و148 مليونًا و613 ألفًا و485 جنيهًا.

أبرزها: 820 قضية ضرائب عامة، 463 قضية تهرب من الضرائب على القيمة المضافة، 393 بمجال الجمارك، 55 قضية بمجال حماية أموال وممتلكات الدولة المستردة، 1077 قضية تهرب من الضرائب العقارية والملاهي، 1150 قضية تحري مدين ولجان فحص.

وضبط 43 قضية إتجار بالنقد الأجنبي، تحويلات مالية غير مشروعة، توظيف أموال، 10 قضايا أخرى إستيلاء على المال العام، تربح وتربيح الغير”، 26 قضية إحتيال عبر الإنترنت، غسل أموال، كسب غير مشروع”.

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ويوضح الجراف التفاعلي التالي أعداد قضايا التهرب الضريبي التي ضبطها قطاع الأمن الاقتصادي خلال إبريل الماضي:

سرقة الكهرباء

وبمجال سرقة الكهرباء ومخالفة شروط التعاقد، ضبط 339319 حالة، بلغت قيمة المبالغ المالية المحصلة فيها ما قيمته 258 مليونًا و174 ألفًا و510 جنيهات.

وضبط شرطة التموين، 39839 قضية مختلفة، أبرزها: 670 خاصة بإسطوانات غاز، بمضبوطات بلغت 5163 إسطوانة، قدرت قيمة الغاز المدعم 697005 جنيهات.

وضبط 77 قضية مواد بترولية، بمضبوطات بلغت 1490523 لتر، و299 أخرى بيع السلع التموينية المُدعمة بالسوق السوداء، بمضبوطات بلغت 126٫769 طن، 15963 عبوة، 2840 قطعة سلع غذائية وتموينية متنوعة.

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وكشفت 75 قضية إستيلاء على أموال الدعم، بمضبوطات بلغت 7٫26 طن، 1404 عبوة، 13280 قطعة سلع مُدعمة متنوعة.

وبمجال قضايا المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية، حررت 1667 قضية على النحو التالى: 986 بمجال مكافحة المصنفات “البث الفضائي، البرمجيات، المصنفات السمعية والبصرية” بمضبوطات بلغت 4619 أجهزة ومعدات، أبرزها: أجهزة ريسيفر، حاسب آلي، راوتر، وحدات معالجة، مكبرات إشارة، لانات خارجية.

وضبطت 681 قضية بمجال المطبوعات طباعة الكتب التعليمية دون تصريح، عرض وبيع وتداول الكتب والمطبوعات بدون ترخيص، تقليد الكتب والمطبوعات الأدبية، بمضبوطات بلغت 86606 كتب دراسية وأغلفة وملازم تعليمية وكتب خاصة بالمستوى الرفيع.

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واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية توجيه الحملات الأمنية المكبرة لضبط كافة صور الخروج على القانون.

حصاد الأمن الاقتصادي

ويوضح الجراف التفاعلي التالي حصاد قطاع الأمن الاقتصادي بوزارة الداخلية، خلال شهر إبريل الماضي:

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بقلم أماني عوض

صحفية بجريدة المال، خريجة إعلام قسم صحافة، تعمل في المجال الصحفي منذ 11 عامًا تنوعت في أقسام الحوادث والتحقيقات والديسك المركزي، وعملت في عدة جرائد وقنوات فضائية منها فيتو والتحرير والبوابة نيوز ودريم وأون تي في

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