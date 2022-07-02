تنويه هام من «مصر للطيران» لعملائها القادمين من أمستردام للقاهرة

بناء على التعليمات الصادرة من مطار “شخيبول” بأمستردام فى هولندا لجميع شركات الطيران العاملة به؛ ومنها شركة مصر للطيران بضرورة تحديد وتقليص السعة الاستيعابية اليومية للتشغيل بالمطار وما ينتج عنه من تحديد أعداد الركاب المسافرين يوميًّا من أمستردام لجميع شركات الطيران العاملة به.

تهيب شركة مصر للطيران لعملائها القادمين من مطار شخيبول بأمستردام إلى مطار القاهرة اعتبارًا من يوم 7 يوليو الحالي وحتى 31 يوليو 2022 عن تغير بعض الحجوزات خلال هذه الفترة نتيجة هذه الظروف الخارجة عن إرادة شركة مصر للطيران.

كما تهيب الشركة الوطنية بعملائها المسافرين من أمستردام خلال الفترة المذكورة ضرورة مراجعة حجوزاتهم من خلال الاتصال بمركز خدمة اتصالات مصر للطيران بالقاهرة على رقم 1717 من أي محمول مصرى أو رقم 97142306666+دوليًّا أو زيارة الموقع الإلكتروني Egyptair.com أو أقرب مكتب بيع لمصر للطيران أو الوكيل السياحي.