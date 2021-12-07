نقل وملاحة

تنويه هام للمسافرين على رحلات مصر للطيران إلى أمريكا

أصدرت مصر للطيران تنويها هاما للمسافرين على رحلات مصر للطيران إلى أمريكا وأرجعت ذلك التنويه إلى الإجراءات الاحترازية التي تتخذها بعض الدول للحد من انتشار فيروس كورونا. وأوضحت أنه تقرر علي جميع المسافرين علي رحلات مصر للطيران المتجهة من القاهرة…

دعاء محمود 11:57 م, الثلاثاء, 7 ديسمبر 21 11:57 م, الثلاثاء, 7 ديسمبر 21

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أصدرت مصر للطيران تنويها هاما للمسافرين على رحلات مصر للطيران إلى أمريكا

وأرجعت ذلك التنويه إلى الإجراءات الاحترازية التي تتخذها بعض الدول للحد من انتشار فيروس كورونا.

وأوضحت أنه تقرر علي جميع المسافرين علي رحلات مصر للطيران المتجهة من القاهرة الي كل من نيويورك وواشنطن اللذين تتراوح أعمارهم من سن عامين فما فوق ضرورة تقديم شهادة تحليل PCR بنتيجة سلبية أو Antigen Test قبل موعد الرحلة بيوم واحد فقط أو تقديم وثائق معتمدة تفيد التعافي من فيروس كورونا في غضون ٩٠ يوم من تاريخ السفر

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وقالت إنه لمزيد من المعلومات يرجي الاتصال بمركز خدمة عملاء مصرللطيران علي ١٧١٧ من اي موبايل داخل مصر أو زيارة مكاتب مصرللطيران أو أقرب وكيل سياحي.

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بقلم دعاء محمود

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