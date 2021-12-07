تنويه هام للمسافرين على رحلات مصر للطيران إلى أمريكا

أصدرت مصر للطيران تنويها هاما للمسافرين على رحلات مصر للطيران إلى أمريكا وأرجعت ذلك التنويه إلى الإجراءات الاحترازية التي تتخذها بعض الدول للحد من انتشار فيروس كورونا. وأوضحت أنه تقرر علي جميع المسافرين علي رحلات مصر للطيران المتجهة من القاهرة…

أصدرت مصر للطيران تنويها هاما للمسافرين على رحلات مصر للطيران إلى أمريكا

وأرجعت ذلك التنويه إلى الإجراءات الاحترازية التي تتخذها بعض الدول للحد من انتشار فيروس كورونا.

وأوضحت أنه تقرر علي جميع المسافرين علي رحلات مصر للطيران المتجهة من القاهرة الي كل من نيويورك وواشنطن اللذين تتراوح أعمارهم من سن عامين فما فوق ضرورة تقديم شهادة تحليل PCR بنتيجة سلبية أو Antigen Test قبل موعد الرحلة بيوم واحد فقط أو تقديم وثائق معتمدة تفيد التعافي من فيروس كورونا في غضون ٩٠ يوم من تاريخ السفر

وقالت إنه لمزيد من المعلومات يرجي الاتصال بمركز خدمة عملاء مصرللطيران علي ١٧١٧ من اي موبايل داخل مصر أو زيارة مكاتب مصرللطيران أو أقرب وكيل سياحي.