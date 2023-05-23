تنويه من مصر للطيران لعملائها المسافرين على متن رحلاتها الجوية

ناشدت مصر للطيران، عملائها المسافرين علي متن رحلاتها الجوية ضرورة التواجد بمطار القاهرة والمطارات المصرية قبل مواعيد إقلاع الرحلات الدولية بساعتين ونصف، (باستثناء الرحلات المتجهة إلى الولايات المتحدة الأمريكية يكون الوجود بالمطار قبل موعد إقلاع الرحلة بثلاثة ساعات).

ولفتت إلى أنه لن يقبل أي راكب في حال عدم وجوده بالمنطقة المخصصة أمام بوابات الصعود إلى الطائرة بمدة تقل عن 25 دقيقة قبل موعد إقلاع الرحلة.

يأتي ذلك حرصًا من الناقل الوطني مصر للطيران علي تقديم أفضل خدمة لعملائها المسافرين علي متن رحلاتها الجوية ولضمان إنسيابية إنهاء الإجراءات قبل مواعيد إقلاع الرحلات.