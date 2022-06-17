تنويه هام لعملاء مصر للطيران بشأن الحصول على تأشيرات الزيارة السياحية والتجارية عند الوصول إلى السعودية

أعلنت الشركة الوطنية مصر للطيران عن إمكانية السماح بسفر عملاء الشركة المصريين حاملي التأشيرات السياحية أو التجارية سارية المفعول من إحدى دول ( الشنجن – تأشيرة الولايات المتحدة الأمريكية – تأشيرة المملكة المتحدة) القادمين إلى المملكة العربية السعودية وذلك بعد توافر الشروط الآتية:

1- صلاحية التأشيرة.

2- أن تكون التأشيرة استخدمت لمرة واحدة على الأقل وتحمل ختم الدولة المصدرة التأشيرة.

وفي حال توافر الشروط السابقة يمكن لعملاء مصرللطيران الحصول على تأشيرة الزيارة لغرض السياحة عند الوصول لأحد منافذ المملكة العربية السعودية.

يأتي ذلك في ضوء التعليمات الصادرة عن الهيئة العامة للطيران المدني السعودي بشأن الإجراءات الجديدة الخاصة بمنح التأشيرة السياحية للعملاء القادمين إلى المملكة العربية السعودية.