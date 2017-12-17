تنوع المساحات والأسعار يزيدان الإقبال على نكست موف

❐ خاطب الشريحة فوق المتوسطة والأسعار بدأت من 450 ألف جنيه ❐ خصومات على الدفع الكاش تراوحت بين 5 و%15 بدور إبراهيم ــ رضوى عبد الرازق شهد معرض نكست موف خلال إقامته للمرة الأولى منذ سنوات إقبالا ملحوظاً من العملاء وتكدساً فى أجنحة بعض الشركات العقارية خلال أول يومين من انطلاقه، والذى انتهت فع

❐ خاطب الشريحة فوق المتوسطة والأسعار بدأت من 450 ألف جنيه

❐ خصومات على الدفع الكاش تراوحت بين 5 و%15

بدور إبراهيم ــ رضوى عبد الرازق

شهد معرض نكست موف خلال إقامته للمرة الأولى منذ سنوات إقبالا ملحوظاً من العملاء وتكدساً فى أجنحة بعض الشركات العقارية خلال أول يومين من انطلاقه، والذى انتهت فعاليته أمس السبت.

وتنوعت المشروعات المطروحة بين الشركات العقارية المتواجدة من حيث المساحات والأسعار، وكذلك المواقع فقد شهد المعرض طرح وحدات بمختلف مدن المجتمعات الجديدة والمناطق الساحلية، بما يسهم فى تلبية مختلف احتياجات العملاء، كما اتسم المعرض بملاءمة مساحات الوحدات المعروضة وكذلك الأسعار مع احتياجات الشريحة الأكثر طلبا، وهى المتوسطة والفوق متوسطة، كما تواجدت وحدات بأسعار تبدأ من 450 ألف جنيه إلى 3 ملايين جنيه بحسب تأكيدات الشركات.

وتنافست الشركات فى تقديم عروض خاصة للشراء خلال فترة المعرض تركزت على خصومات سعرية، إما على إجمالى الوحدة أو فى أساليب السداد والتقسيط، وأتاحت مشروعات مقدم حجز للعملاء يبدأ من %10 منها الشرقيون للتنمية العمرانية أو خصم على الدفع الكاش بنسبة %15 مثل مشروع واحة الريحان، والذى تنفذه الشركة المصرية الهندسية.

وقدمت شركة التعمير والإسكان للاستثمار العقارى خصما على الوحدات بمشروع تالا بأكتوبر %5 حال الشراء خلال فترة المعرض، و%3 فى كومباوند بالتجمع الخامس، وزهراء المعادى للاستثمار والتعمير %10 مقدم وإتاحة التقسيط على 10 سنوات فى بعض المشروعات.

وقدمت شركات أخرى عروضا مميزة مثل وادى دجلة ومعمار المرشدى وتبارك القابضة، وكذلك الشركات التابعة للقابضة للتشييد على مشروعات مثل المعادى فيو بالشروق المملوك لشركة المعادى للإسكان والتعمير، و2020 فى أكتوبر الذى تنفذه شركة النصر للإسكان والتعمير ووحدات بمدينة هليوبوليس الجديدة، والتى تنفذها مصر الجديدة للإسكان والتعمير، وشاركت تلك الشركات بمشروعاتها عبر شركة ريل مارك للتسويق العقارى إحدى الشركات التابعة للقابضة للتشييد والتى تروج لتلك المشروعات.

وشهد المعرض تواجد عدد من شركات التسويق العقارى التى تم تأسيسها مؤخراً، ولم يقتصر التواجد كما فى المعارض السابقة على شركات التسويق المعروفة، كما شاركت شركات تمويل عقارى منها الأولى.

وقال محمود أحمد، مهندس معمارى وأحد زائرى المعرض إن المعروضات اتسمت بالتنوع من قبل الشركات ومناسبة المساحات والأسعار شريحة كبيرة من المواطنين، كما أن الشركات تنافست على تقديم عروض سعرية جاذبة، مشيرا إلى رغبته فى شراء وحدة سكنية بمدينة السادس من أكتوبر أو الشروق، كما تعرض وحدات مميزة بمستقبل سيتى والعاصمة الإدارية.

وأضاف محمد عبد العظيم، محاسب، أن المعرض تتواجد به وحدات تتناسب مع مبادرة البنك المركزى للتمويل العقارى بحد أقصى 950 ألف جنيه للوحدة، مشيرا إلى اختلاف المعرض عن المعارض الأخرى التى عقدت مؤخراً خلال العام من حيث التنظيم، وكذلك تواجد وحدات تخاطب الشريحة الأكثر طلبا، كما أن استقرار الأوضاع الاقتصادية ووضوح الرؤى نسبيا يزيد من الطلب.