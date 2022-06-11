تنهي نزاعا كلفها 50 مليون يورو.. شركة أبل تتيح طرقا متنوعة للدفع في تطبيقات المواعدة

قالت هيئة تنظيمية لحماية المستهلك في هولندا، إن شركة أبل “عدّلت شروطها غير العادلة”، وستتيح الآن طرقاً متنوّعة للدفع في تطبيقات المواعدة، لتنهي بذلك نزاعاً أدى إلى فرض عقوبات على شركة التكنولوجيا بـ50 مليون يورو (53 مليون دولار) لخرقها القواعد.

وأوضحت “هيئة المستهلكين والأسواق” الهولندية في بيان لها اليوم السبت: “من خلال هذا التنازل، ستفي شركة أبل بالمتطلبات التي حدّدتها الهيئة، وبما يتوافق مع قواعد المنافسة الأوروبية والهولندية”.

تجدر الإشارة إلى أن “أبل” عادةً ما تطلب من المطوّرين استخدام نظام الدفع الخاص بها، مما يساعدها على ضمان الحصول على رسوم للتطبيقات على منصتها.

وقد أثارت هذه الرقابة الصارمة على مدفوعات التطبيقات دعاوى قضائية وتدقيقاً لمكافحة الاحتكار، حيث ركّزت غالباً على رفض أبل السماح للمطورين بتوجيه المستخدمين إلى طرق دفع أخرى.

غرامات أسبوعية على شركة أبل

وقد أصرّت “هيئة المستهلكين والأسواق” الهولندية على أن “أبل” لا تلتزم بلوائح مكافحة الاحتكار، حيث فرضت على الشركة سلسلة من الغرامات الأسبوعية.

وقدمت شركة التي يقع مقرها في “كوبرتينو”، بكاليفورنيا، مقترحاً بشأن الامتثال الكامل مع أمر تقديم مدفوعات خارج متجر التطبيقات لمقدمي تطبيقات المواعدة. ولم ترد “أبل” على الفور على طلب للتعليق.

قال مارتيجن سنويب، رئيس “هيئة المستهلكين والأسواق” في البيان: “تتحمل الشركات الكبرى في الاقتصاد الرقمي مسؤولية خاصة للحفاظ على السوق عادلة ومنفتحة. لقد تجنبت أبل تلك المسؤولية، وأساءت استغلال موقعها المهيمن تجاه موفري تطبيقات المواعدة”.

وأضاف: “نحن سعداء لأن أبل نجحت أخيراً في جعل شروطها تتماشى مع قواعد المنافسة الأوروبية والهولندية. ويتيح ذلك لمقدمي التطبيقات المزيد من الفرص للمنافسة. وسيجني المستهلكون الفوائد أيضاً في نهاية المطاف”.