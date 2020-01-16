تنمية وتحسين 225 مزرعة زيتون في مطروح

المركز قام بتنظيم العديد من الفعاليات الإرشادية والتنموية في شتي ربوع المحافظة

أكد الدكتور نعيم مصيلحي، رئيس مركز بحوث، أن المركز يقوم خلال الفترة الحالية علي تنمية وتحسين 225 مزرعة بمحافظة مطروح من خلال برنامج الممارسات الزراعية الجيدة .

ويأتى ذلك في إطار توجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي واللواء خالد شعيب محافظ مطروح بضرورة عمل ندوات توعوية إرشادية و تطبيقية للمزارعين بمناطق الزراعة المطرية بالساحل الشمالي الغربي ومحافظة مطروح والتعريف بالأساليب الحديثة.

قال المهندس محمود الأمير مدير مركز التنمية المستدامة لموارد مطروح إن المركز قام بتنظيم العديد من الفعاليات الإرشادية والتنموية في شتي ربوع المحافظة عبر وحدات الدعم الفني والإرشادي المنتشرة من فوكه شرقا حتي السلوم غربا والموجودة في مناطق رأس الحكمة والنجيله وسيدي براني ومرسي مطروح .

وأضاف أن ذلك من خلال الفريق الفني المكون من الباحثين والإخصائيين المتميزين والذين يشكلون فرق الدعم الفني المنوط بها تطوير المزارع من خلال المماراسات الزراعية التطبيقية اللازمة لرعاية الأشجار المثمرة تحت الظروف المطرية والمروية وتدعيم الفعاليات الإرشادية بالمزارع والنماذج الحقلية حتي تتأكد المعلومات والمهارات وتترسخ الخبرات بشكل قوي جدا في ذهن المزارع وتنعكس إيجاباً علي إنتاجية مزروعاته وتنمية بيئته.

وأوضح عدد من المزارعين المشاركين في فعاليات ندوات التوعية من مناطق مختلفة بمطروح أهمية التدريب على الممارسات الزراعية الجديدة، حيث أكد سعيد عبدالله الظافر أحد مزارعي مدينة سيدي براني أن برنامج الممارسات الزراعية ساعدنا في التعرف علي طرق التقليم الصحيحة وكذلك طرق التسميد الحيوي الجيد من خلال فريق العمل الذي يباشر هذه الأعمال.

بدوره قال إدريس حمد ناجي من مزارعي مركز النجيلة إن البرنامج وفر علينا الكثير من الأموال التي كانت تنفق في المبيدات دون جدوى والتي تحملنا تكاليف باهظة تؤثر بالسلب علي إنتاجية الثمار، ولكن مع بداية انطلاق برنامج الممارسات الزراعية الجيدة اصبحنا نطبق طرق التسميد الصحيح من خلال الفنيين بمركز التنمية المستدامة لموارد مطروح.

بينما أكد الدكتور وائل غيث استشاري الدعم الفني بمركز التنمية المستدامة لموارد مطروح ورئيس الفريق الفني أنه تعددت المحاور والبرامج والمشاريع التي تدعم هذا التوجه وتتشارك فيه من نماذج حقليه وممارسات تمولها الخطة الاستثمارية لمركز بحوث الصحراء واخري تحظي برعاية منظمات عربية ودوليه ذات الصله بقضايا التنمية الزراعية المستدامة مثل المركز العربى لدراسات المناطق الجافة والقاحلة (اكساد) والذي يتعاون مع منظمة الفاو و برنامج الاتحاد الأوروبى المشترك للتنمية الريفية JRDP لتنفيذ مشروعات عده من اهمها مشروع حصاد المياه والممارسات الزراعية الجيدة بمطروح والذي تستمر اعماله للموسم الثاني بنجاح كبير علي أرض مطروح الغالية.

من جانبه وجه اللواء خالد شعيب محافظ مطروح الشكر لوزارة الزراعة، خاصة مركز بحوث الصحراء على التعاون المستمر، خاصة من خلال مركز التنمية المستدامة بمطروح والتعاون مع عدة جهات من أجل الارتقاء بالتنمية الزراعية بالمحافظة وتوعية وإرشاد المزارعين بالممارسات الزراعية الحديثة وتنمية الثروة الزراعية بمطروح.