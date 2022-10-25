تنمية هيرميس توقع بروتوكول تعاون مع «مصاري» و«بي» لتيسير طرق دفع عملائها

أعلنت شركة تنمية؛ إحدى أكبر الشركات المصرية الرائدة في حلول التمويل متناهي الصغر، والتابعة للمجموعة المالية هيرميس، توقيع اتفاقية تعاون مشترك مع شركتي «مصاري» و«بي»؛ بهدف تسهيل عملية التحصيل الإلكتروني لعملائها.

وبموجب هذا التعاون ستتولى شركتي «مصاري» و«بي» عمليات التحصيل الإلكتروني لعملاء شركة «تنمية»، حيث سيتمكن العملاء من سداد جميع مدفوعاتهم وأقساطهم طوال أيام الأسبوع، دون التقيد بمواعيد الفروع من خلال نقاط البيع المختلفة لـ«مصاري»، و«بي» الموزَّعة على شتى أنحاء محافظات الجمهورية.

وأعرب حسام النجار، الرئيس التنفيذي و العضو المنتدب لشركة «تنمية»، عن سعادته واعتزازه بالتعاون مع شركتي «مصاري» و«بي»؛ لما حققوه من نجاحات قوية في السوق المصرية من خلال تقديم حلول تكنولوجية ذكية تتواكب مع إستراتيجية «تنمية»، التوسعية والتي تتركز في المقام الأول في التيسير على قاعدة عملائها العريضة.

قاعدة عملاء تنمية تخطّت 400 ألف عميل في 25 محافظة

تخطّت قاعدة عملاء تنمية حاجز 400 ألف عميل قائمين في 25 محافظة من خلال أكثر من 300 فرع، بحجم محفظة قائمة تخطّت 4 مليارات جنيه مصري بنهاية الربع الثاني من عام 2022.

من جانبه قال كريم شحاتة، الرئيس التنفيذي لشركة «ابتكار للاستثمارات المالية»، المالكة لشركتي «مصاري» و«بي»، إن هذا التعاون يخدم أهداف الشركتين للتقدم في السوق المصرية إلى مراحل جديدة ومتطورة في مجال الدفع الإلكتروني، في ظل التنافسية التي تشهدها السوق المصرية.

وأوضح شحاتة أن مجال الدفع الإلكتروني يشهد حراكًا كبيرًا في الأونة الأخيرة، وذلك في ظل اتجاه البنك المركزي لتنشيط عجلة الدفع الإلكتروني وتقليل الاعتماد على النقود الورقية وإستراتيجيات التحول الرقمى.

كما أثنى مظفر كاميلوف، رئيس مجلس إدارة شركة «بي»، على التعاون المشترك مع شركة «تنمية»، مضيفًا أن هذا النوع من الشراكة هو إحدى الخطوات المهمة والإستراتيجية لمواكبة التطور في مجال الدفع الإلكتروني وتحقيق منظومة الشمول المالي.

وأضاف كاميلوف أن «بي» بصدد توسيع دائرة الخدمات المقدَّمة للعملاء وزيادة أعداد نقاط البيع على نطاق الجمهورية.

وصرح محمد العماوي، مدير القطاع التجاري لشركة «مصاري»، بأن حصة الشركة فى ازدياد مستمر من سوق المدفوعات المصرية، وأن القطاع التجاري للشركة يستهدف خططًا توسعية أكبر لحزمة الخدمات التي تقدمها “مصاري” من حيث العدد والتنوع،

بالإضافة إلى زيادة نقاط البيع لتصل إلى 150000 منفذ بيع بنهاية 2023؛ وذلك لإتاحة وتسهيل وسائل دفع مختلفة للمستهلك؛ أينما كان.

كما أضاف العماوي، من جانبه، أن المجتمع المصري يعتمد على التعامل النقدي؛ وهو من التحديات التي تواجهنا، والذي بدورنا نبذل كل الجهود لرفع مستوى الوعي عند المواطنين لتسير نجاح منظومة الدفع الإلكتروني.

مصاري تقدم 500 خدمة للأفراد في المعاملات اليومية

وأوضح عبد الرحمن حبيب، مدير قطاع تطوير الأعمال لشركة «مصاري»، أن عدد الخدمات التي تقدمها الشركة في الوقت الحالي تعدَّى حاجز الـ500 خدمة، وأعداد المعاملات اليومية تخطّى الـ2 مليون معاملة من مختلف الخدمات، مثل الخدمات الحكومية، ومصاريف المدارس، والجامعات، والأقساط والقروض، والتبرعات.

بالإضافة إلى فواتير الكهرباء والغاز، وذلك عن طريق توفير أكثر من 110000 نقطة بيع متواجدة حاليًّا في محالّ البقالة والصيدليات وكل منافذ التوزيع المنتشرة فى جميع أنحاء الجمهورية.

جدير بالذكر أن شركة «تنمية» تتيح برامج التمويل التي تقدمها الشركة لأصحاب المشروعات الصغيرة الدعم اللازم لتنمية أعمالهم ومشروعاتهم، مما يسهم في الارتقاء بالمجتمعات المحيطة بهم.

وتستهدف الشركة تيسير الحصول على التمويل في المناطق الأكثر احتياجًا من خلال فروعها المتواجدة في العديد من المحافظات، وتسعى دائمًا على توسيع شبكة فروعها جغرافيًّا، وذلك من خلال افتتاح عدة فروع بمناطق الريف والحضر في محافظات الصعيد والدلتا.

وتقدم «تنمية» برامج تمويلية مختلفة للمساهمة في دفع عجلة النمو الاقتصادي بمصر وتحسين مستوى المعيشة للمواطنين.

وتواصل الشركة العمل على تحقيق النمو و تعزيز الشمول المالي في مصر في ظل التحديات المحلية والعالمية.