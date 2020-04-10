«تنمية للمتناهى الصغر» تهدى أغنية للأطباء من أداء مدحت صالح

أهدت شركة تنمية لخدمات المشروعات متناهية الصغر أغنية للأطباء “جيش مصر الأبيض” من غناء الفنان مدحت صالح.

ومن المقرر طرح الأغنية الجديدة، اليوم، تحت عنوان “يا أبو بالطو أبيض” عبر الإذاعات المصرية المختلفة؛ بهدف توجيه التحية للأطباء على جهودهم المبذولة في مواجهة فيروس كورونا.

أغنية “يا أبو بالطو أبيض” من غناء مدحت صالح، وكلمات عمر طاهر، وألحان عزيز الشافعي، وتوزيع كريم عبدالوهاب، وإنتاج شركة فيجين ميديا.

أبوعش: أردنا تقديم الدعم المعنوى للأطباء

من جانبه صرح عمرو أبو عش، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة تنمية لخدمات المشروعات متناهية الصغر، بأن الشركة أرادت بهذه الأغنية أن تقدم دعمًا معنويًّا لأبطال المنظومة الصحية المصرية من أطباء وممرضين وأطقم إسعاف وجميع العاملين في المنظومة الصحية، حيث يمثلون خط المواجهة الأول في حماية الشعب المصري من مخاطر فيروس كورونا، ومن ثم وجب تقديم التحية والتقدير والاحترام لهم على كل ما يبذلونه من أعمال إنسانية عظيمة.

تقول كلمات الأغنية المقرر طرحها اليوم:

يا ابو بالطو أبيض

والقلب أبيض

أحلى مافيك الابتسامة..

يا غالي عندي

أهل البلد دي

هيطولوا بيك بر السلامة.

عودك صلبته صاحي تمِلّي

ولا انسحاب ولا تخلّي

رجعنا خطوة

وسبقت انت

صلينا وانت

بيّنا المُصلي.

تعبك على راسي وعلى عيني

يا نجم عالي يا قصر عيني

ولا مللي خوف

قادر تشوف

سكة سلامة

رغم الظروف

…..

الحرب صعبة والحارس الله

واحنا معاكو مش خايفين

و الشعب واقف على رجله

طول ما انتوا على رجلكوا واقفين.