«تنمية» للتمويل متناهى الصغر تدعم موظفيها فى مواجهة «كورونا»

صرح عمرو أبو عش، الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب لشركة «تنمية» للتمويل متناهى الصغر، بأنه بناءً على الظروف الاستثنائية التى تمر بها البلاد وما تتخذه الدولة من تدابير احترازية فى مواجهة التهديدات المحتملة لفيروس كورونا ، فإن الشركة حريصة على الاطمئنان على صحة موظفيها الذين يزيد عددهم على 4 آلاف وخمسمائة موظف، عبر الكشف الطبى الدورى، والتأكد من عدم إصابة أى منهم وتأكيد إجراءات سلامتهم.

وأكد أبو عش عدم إصابة أى من موظفى الشركة بالفيروس لكنها تتعامل باستمرار بجدية كاملة مع مخاطر انتشار فيروس كورونا المستجد حرصًا منها على سلامة موظفيها وعملائها.

واستكمل أبو عش إنه فى حال -لا قدر الله- تم تأكيد إصابة أى من موظفيها بكورونا سوف تقوم الشركة بتغطية جميع مصروفات علاجه بالكامل مع التكفل بأسرته خلال فترة علاجه واستمرار دخله دون أى تأثير.

وأضاف رئيس «تنمية» للتمويل متناهى الصغر ، أن الموظفين هم الأصول التى ترتكز عليها الشركة ، كما أن عملاءها هم سر نجاحها وريادتها لذلك فإن الإدارة وجهت بالتطهير المستمر لفروعها البالغ عددها 271 فى جميع أنحاء الجمهورية ، بجانب التوعية المستمرة لموظفيها وعملائها للوقاية واتخاذ الاحتياطات اللازمة.