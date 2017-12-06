تنمية للتأجير التمويلي تستهدف 1.5 مليار جنيه عقوداً

أحمد الدسوقى تستهدف شركة «تنمية» للتأجير التمويلى «إجى ليس»، إبرام عقود تأجير بقيمة 1.5 مليار جنيه خلال أربع سنوات.وقالت إيمان إسماعيل، رئيس مجلس المديرين للشركة - فى تصريحات لـ «المال» - إن الشركة بدأت عملها منذ أسابيع قليلة وستنطلق بقوة مطلع العام المقب

أحمد الدسوقى

تستهدف شركة «تنمية» للتأجير التمويلى «إجى ليس»، إبرام عقود تأجير بقيمة 1.5 مليار جنيه خلال أربع سنوات.

وقالت إيمان إسماعيل، رئيس مجلس المديرين للشركة – فى تصريحات لـ «المال» – إن الشركة بدأت عملها منذ أسابيع قليلة وستنطلق بقوة مطلع العام المقبل.

ولفتت إلى أن الشركة لديها خطة لإبرام تعاقدات بقيمة 1.5 مليار جنيه خلال السنوات الأربع المقبلة، فى قطاعات بعينها أبرزها : صناعة الأغذية، مواد البناء والمقاولات، البتروكيماويات، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة «SMEs».

وأكدت أن قطاع التأجير التمويلى واعد للغاية، وقادر على استيعاب العديد من اللاعبين الجدد، مشيرة إلى أن عدد الشركات الناشطة فى القطاع يبلغ 27 فقط، متوقعة أن تتخطى قيمة عقود التأجير التمويلى للقطاع حاجز 25 مليار جنيه بنهاية 2017.

وأعلن بنك التنمية والعمال، فى يوليو الماضى، عن إطلاق «إجى ليس» برأسمال مدفوع 175 مليون جنيه، موزعا بواقع %99.9 للبنك، والباقى لصندوق العاملين.

وأشارت إيمان إسماعيل إلى استمرار المحادثات مع 6 بنوك محلية، للحصول على قروض بقيمة 700 مليون جنيه، تعتمد عليها فى إقراض عملائها، خلال الفترة المقبلة، كاشفة أن المفاوضات تشمل بنوكا حكومية وخاصة، ومن المقرر الاتفاق عليها قريباً.

ويضم مجلس مديرى الشركة 5 أفراد بخبرات واسعة ومتنوعة هم: نيفين جامع، الرئيس التنفيذى لجهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة، و رؤوف كدوانى، رئيس قطاع الخزانة السابق ببنك تنمية الصادرات، ومحمد عيد، المستشار القانونى لبنك التنمية والعمال، وهالة بسيونى، عضو مجلس الإدارة غير التنفيذى ببنك التنمية والعمال، بالإضافة إلى أحد الخبرات فى القطاع، يجرى التفاوض معه حاليا.

وحسب الهيئة العامة للرقابة المالية، فإن عقود التأجير التمويلى ارتفعت لتسجل 19.2 مليار جنيه فى الفترة من يناير إلى سبتمبر 2017، مقابل 14.9 مليار جنيه للفترة المقابلة من 2016، بزيادة %28.7.

وتصدرت شركة «جى بي» للتأجير التمويلى النشاط خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالى، بحصة سوقية %12.1 وبتمويلات 2.322 مليار جنيه، مقابل 1.841مليار جنيه للفترة المماثلة من العام الماضى.