تنمية للتأجير التمويلى تتفاوض لاقتراض 700 مليون جنيه

أحمد الدسوقىتجرى شركة «تنمية» للتأجير التمويلى «إجى ليس»، مفاوضات مكثفة مع 6 بنوك محلية، للحصول على قروض بقيمة تصل إلى 700 مليون جنيه، تعتمد عليها فى إقراض عملائها، خلال الفترة المقبلة.وكشفت إيمان إسماعيل، رئيس مجلس المديرين للشركة - فى تصريحات خاصة لـ«المال&r

أحمد الدسوقى

تجرى شركة «تنمية» للتأجير التمويلى «إجى ليس»، مفاوضات مكثفة مع 6 بنوك محلية، للحصول على قروض بقيمة تصل إلى 700 مليون جنيه، تعتمد عليها فى إقراض عملائها، خلال الفترة المقبلة.

وكشفت إيمان إسماعيل، رئيس مجلس المديرين للشركة – فى تصريحات خاصة لـ«المال» – عن بدء عمليات «إجى ليس» الفعلية فى السوق المحلية، قبل أيام، لكن الانطلاقة ستكون خلال 2018، موضحة أن القروض الجديدة التى يجرى التفاوض بشأنها، سيتم الاعتماد عليها فى توقيع عقود بنفس القيمة تقريبا، مع مجموعة من العملاء، وستكون بمثابة اللبنة الأولى لبناء المحفظة الائتمانية الخاصة بشركتها، وقالت إن «إجى ليس» تسعى للتواجد بين الكبار عبر خطة طموح خلال الفترة المقبلة.

وأضافت أن المفاوضات تشمل بنوكا حكومية وخاصة، رافضة الإفصاح عن هويتها، لحين التوصل إلى اتفاقيات نهائية.

وأعلن بنك التنمية والعمال، فى يوليو الماضى، عن إطلاق «إجى ليس» برأسمال مدفوع 175 مليون جنيه، موزعا بواقع %99.9 للبنك، والباقى لصندوق العاملين.

وحول تشكيل مجلس المديرين الذى تترأسه إيمان إسماعيل، قالت إنه يضم 5 أفراد بخبرات واسعة ومتنوعة هم: نيفين جامع، الرئيس التنفيذى لجهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة، و رؤوف كدوانى، رئيس قطاع الخزانة السابق ببنك تنمية الصادرات، ومحمد عيد، المستشار القانونى لبنك التنمية والعمال، وهالة بسيونى، عضو مجلس الإدارة غير التنفيذى ببنك التنمية والعمال، بالإضافة إلى أحد الخبرات فى القطاع، يجرى التفاوض معه حاليا.

وفيما يتعلق بالقطاعات التى ستركز عليها الشركة، أشارت إلى أنها ستولى اهتماما كبيرا بمجالات بعينها أبرزها : صناعة الأغذية، مواد البناء والمقاولات، البتروكيماويات، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة «SMEs».

وأكدت أن قطاع التأجير التمويلى واعد للغاية، وقادر على استيعاب العديد من اللاعبين الجدد، مشيرة إلى أن عدد الشركات الناشطة فى القطاع يبلغ 27 فقط.

وتوقعت أن تتخطى قيمة عقود التأجير التمويلى للقطاع حاجز 25 مليار جنيه بنهاية 2017.

و كشفت الهيئة العامة للرقابة المالية، أن شركات التأجير التمويلى، أبرمت عقوداً بقيمة 15.9 مليار جنيه خلال الـ 7 الأشهر الأولى من العام الحالى، مقارنة مع 12.8 مليار جنيه خلال الفترة ذاتها من العام الماضى.

واستحوذت العقارات والأراضى على %69 من العقود التى تم إبرامها، وخطوط الإنتاج وسيارات النقل على %14 بواقع %7 لكل منهما، بينما تم توجيه %6.9 فقط للمعدات الثقيلة.