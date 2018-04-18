تنمية سيناء والطاقة المتجددة يقلصان خسائرهما.. واستقرار التعمير ونقل إسكندرية

أحمد شوقي:يستهدف الجهاز الوطني لتنمية شبه جزيرة سيناء وكذلك هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة تقليص خسائرهما خلال العام المالي المقبل بنحو النصف مقارنة بالأرقام المستهدفة بموازنة العام المالي الحالي؛ فيما يتوقع استقرار نسبي لخسائر كل من الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعي

أحمد شوقي:

يستهدف الجهاز الوطني لتنمية شبه جزيرة سيناء وكذلك هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة تقليص خسائرهما خلال العام المالي المقبل بنحو النصف مقارنة بالأرقام المستهدفة بموازنة العام المالي الحالي؛ فيما يتوقع استقرار نسبي لخسائر كل من الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية والهيئة العامة لنقل الركاب بمحافظة الاسكندرية؛ مع تراجع طفيف للأولى.

وتوضح بيانات مشروع الموازنة العامة للدولة عن العام المالي المقبل 2018/ 2019 أن الجهاز الوطني لتنمية شبه جزيرة سيناء يستهدف تقليص خسائره لتصل إلى 4.5 مليون جنيه مقابل 11 مليون جنيه بموازنة العام المالي الجاري. والجدير بالذكر أن موازنة الجهاز عن العام المالي الماضي كشفت عن تكبده خسائر بقيمة 1.5 مليون جنيه بعد تحقيقه أرباحًا بقيمة 720 ألف جنيه خلال العام المالي 2015/ 2016. وقد بلغت خسائر الجهاز خلال 2014/ 2015 نحو مليوني جنيه.

وكذلك تستهدف هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة النزول بقيمة خسائرها إلى 272.5 مليون جنيه خلال العام المالي المقبل مقابل 514.7 مليون جنيه بموازنة العام المالي الجاري. وتكشف أرقام مشروع الموازنة العامة للدولة عن أن خسائر الهيئة قد بلغت 2.6 مليار جنيه خلال العام المالي 2016/ 2017؛ مقابل 588.3 مليون جنيه في العام المالي السابق له، و449.9 مليون جنيه في 2014/ 2015.

ومن المرتقب ان تتراجع خسائر الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية بشكل طفيف لتسجل 23.5 مليون جنيه خلال العام المالي 2018/ 2019؛ مقابل 23.9 مليون جنيه بموازنة العام المالي الحالي. والجدير بالذكر أن خسائر الهيئة كانت 269 مليون جنيه خلال العام المالي السابق، و296.5 مليون جنيه بالموازنة الخاصة بعام 2015/ 2016، و293.5 مليون جنيه خلال 2014/ 2015.

وتستهدف الهيئة العامة لنقل الركاب بمحافظة الاسكندرية الحفاظ على قيمة خسائرها عند 120 مليون جنيه، وهو ذاته الرقم المستهدف بموازنة العام المالي الجاري. والجدير بالذكر أن خسائر الهيئة بلغت 110.2 مليون جنيه في 2016/ 2017، و100.1 مليون جنيه في العام المالي السابق له، و47.3 مليون جنيه خلال 2014 /2015.