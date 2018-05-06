تنمية سيناء أهم فقرات التوك شو الليلة

رحاب صبحىتشهد برامج التوك شو الليلة مناقشة عدد من القضايا ويأتي في مقدمتها ملف تنمية سيناء. ومن أبرز القضايا والأحداث التي ترصدها برامج التوك شو الليلة كالتالي: تنمية سيناء موضوع "مصر النهاردة" على الأولى يقدم الإعلامي خيري رمضان حلقة خاصة من برنامج "مصر النهارده" فى الع

رحاب صبحى

تشهد برامج التوك شو الليلة مناقشة عدد من القضايا ويأتي في مقدمتها ملف تنمية سيناء.

ومن أبرز القضايا والأحداث التي ترصدها برامج التوك شو الليلة كالتالي:

تنمية سيناء موضوع “مصر النهاردة” على الأولى



يقدم الإعلامي خيري رمضان حلقة خاصة من برنامج “مصر النهارده” فى العاشرة مساءً ، على قناة مصر الاولى عن سيناء وجهود الدولة في التنمية وإعادة الإعمار.

وكيف يرى أبناء سيناء المستقبل، كما يستضيف مجموعة من الفنانين التراثيين خصوصا التراث السيناوي، ويشدون بأجمل أغاني التراث والفلكلور السيناوي.

مذيعات راديو 9090 فى “مساء dmc”



تقدم الإعلامية إيمان الحصري، في برنامج “مساء dmc”، المذاع على قناة “dmc”، فى العاشر مساءً تغطية خاصة للشكل الجديد “للراديو 9090” والذي انطلق مؤخرا بشكله الجديد في جميع محافظات الجمهورية.

وتستضيف “الحصري”، مذيعين 9090 على الهواء مباشرة في أثناء بث برامجهم من جميع المحافظات الجمهورية، وذلك في إطار خطة الإذاعة الجديدة والمتعلقة بالتواصل المباشر مع جميع المستمعين وعلى الهواء مباشرة.

وأعلن راديو 9090، عن امتداد تغطيته إلى مختلف محافظات الجمهورية، كما أطلق مؤخرا حملة دعائية جديدة في جميع المحافظات تحت شعار “اظبط موجتك على 9090

مبادرة عودة للجذور على الثقافية فى “حدوتة مصرية “



يناقش برنامج “حدوتة مصرية “على قناة النيل الثقافية فى الثامنة مساءً ،مبادرة العودة للجذور ويدور النقاش حول تبني وزيرة الهجرة لهذه المبادرة فى تنمية العلاقات مع قبرص واليونان، ما هو المردود الذي يمكن أن يعود على مصر ، و على اليونان و قبرص أيضا من هذه المبادرة ؟ ويتحدث فى هذا الموضوع خريستو تيدور الفريد كافاليس العضو المنتدب لشركة الأهرام للورق. البرنامج تقديم فاطمة السردى وهبة فهمى .

