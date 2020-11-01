«تنمية» تستهدف إطلاق إصدار ثانٍ من برنامج التوريق

تستهدف شركة تنمية لخدمات المشروعات متناهية الصغر إطلاق الإصدار الثانى من برنامج سندات التوريق الخاص بها خلال النصف الأول من 2021.

أكد عمرو أبو عش، رئيس مجلس إدارة «تنمية»، أنه لم يتم تحديد حجم الإصدار الثانى من التوريق، لكنه سيعتمد على احتياجات الشركة التمويلية.

وأوضح «أبو عش»، فى تصريحات لـ«المال» أن الشركة لديها قائمة كبيرة من المستثمرين الأجانب، وصناديق الاستثمار ترغب فى الدخول فى عمليات التوريق المنتظرة، خاصة بعد نجاح الإصدار الأول.

أبو عش: أطلقنا برنامجاً متكاملًا بقيمة 3 مليارات جنيه.. والشرائح وفق الاحتياجات

ولفت إلى أن «تنمية» لديها برنامجاً متكاملاً لطرح سندات توريق بقيمة 3 مليارات جنيه، من المستهدف تنفيذه على ثلاث سنوات، بحسب موافقة الجهات الرقابية على كل إصدار.

وذكر أن شركته طرحت بالنصف الأول من 2020 جزءًا من المحفظة بحجم يصل إلى 545 مليون جنيه، وكانت العملية الأولى من نوعها لتوريق متخصص فى التمويل متناهى الصغر.

وأشار إلى أن عملية التوريق تمت بنجاح، على الرغم من جائحة كورونا، إذ جاء الطلب على الاكتتاب أعلى من العرض، كما شهدت العملية دعمًا من الهيئة العامة للرقابة المالية.

وأكد رئيس مجلس إدارة تنمية أن عملية التوريق إشارة صحية لقدرة السوق على التعافى من الآثار السلبية لكورونا.

ولفت إلى أن اللجوء إلى عمليات التوريق يهدف إلى تنويع الآليات التمويلية فضلًا عن أنه فرصة لجذب استثمارات أجنبية جديدة للسوق المحلية.

يُذكر أن مكتب حلمى وحمزة وشركائهم – أعضاء مكتب المحاماة بيكر آند مكنزى إنترناشوينال- قد تولى دور المستشار القانونى لهذا الإصدار، بينما لعبت شركة «أيه إف جي» هيرميس مدير الطرح.

وشارك فى عملية التوريق عدد من البنوك هى مصر، ومصر الخليجي، والتجارى وفا بنك إيجيبت.