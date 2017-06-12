تنمية المشروعات يوقع عقدا مع ريفى بـ25 مليون جنيه

أحمد الدسوقى وقع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر مع شركة خدمات المشاريع متناهية الصغر "ريفي" عقدا بقيمة ٢٥ مليون جنيه لتنفيذ مشروع "إنماء للتمويل متناهي الصغر" في العديد من المحافظات بتمويل من الوكالة الفرنسية للتنمية. يهدف المشروع إلى تحسين الأوضاع الاقتصادية لش



أحمد الدسوقى

وقع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر مع شركة خدمات المشاريع متناهية الصغر “ريفي” عقدا بقيمة ٢٥ مليون جنيه لتنفيذ مشروع “إنماء للتمويل متناهي الصغر” في العديد من المحافظات بتمويل من الوكالة الفرنسية للتنمية.

يهدف المشروع إلى تحسين الأوضاع الاقتصادية لشباب الخريجين أو للفئات المستهدفة من السيدات، خاصة المرأة المعيلة والأسر ذات الدخل المنخفض ودعمهم اقتصاديا واجتماعيا من خلال مساعدتهم في تمويل مشروعات متناهية الصغر، وكذلك أصحاب المشروعات متناهية الصغر القائمة ويرغبون فى تطوير مشروعاتهم.

من جانبه، قالت نيفين جامع، الرئيس التنفيذى للجهاز فى تصريحات لها اليوم ، أن توقيع العقد يأتي في إطار خطة الجهاز للتوسع فى دعم وتنمية وإقامة المشروعات متناهية الصغر لتوفير فرص عمل دائمة ومؤقتة، عبر تمويل شرائح متنوعة من تلك المشروعات وتفعيل دور شركات التمويل متناهي الصغر بتوفير التمويل اللازم لها لإعادة إقراض هذه الشرائح.

وتوقعت تنفيذ ١٦٥٠ مشروع متناهي الصغر بحد أقصى 35 ألف جنيه للمشروع، بما يتيح فرص عمل دائمة ومؤقتة تعمل على زيادة الإنتاج والدخل، ويؤدى الى تحسين الحياة المعيشية ويسهم في دفع عجلة التنمية والتقدم.

ويعد هذا التمويل ضمن الخطوات التي تمت إتاحتها من خلال وزارة التعاون الدولي بهدف النهوض بقطاع المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر.