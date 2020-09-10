«تنمية المشروعات» يوفر احتياجات الصغيرة ومتناهية الصغر لتخطى أزمة كورونا

أكدت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة والرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر أن الجهاز بدأ فور ظهور أزمة كورونا في اتخاذ العديد من الإجراءات لمساعدة أصحاب المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر خاصة من السيدات على مواجهة الآثار السلبية للأزمة والاستمرار في تشغيل مشروعاتهن حيث تم تأجيل سداد أقساط القروض للمشروعات المتضررة.

وأشارت رئيس الجهاز في بيان صادر عنها اليوم إلى أن الجهاز قدم قروضا استثنائية تصل إلي مليون جنيه لمساعدة المشرعات على تحمل تكلفة أعباء التشغيل.

وتابعت جامع أن الجهازاستمر في تقديم خدماته الفنية و التدريبية، عبر تنظيم دورات تدريبية للسيدات من مختلف المحافظات بواسطة شبكة الإنترنت لمساعدتهم في معاودة الإنتاج و تشغيل مشروعاتهم في ظل هذه الظروف وتعريفهم بآليات التسويق الإلكتروني وإدارة الأزمات المالية لتلافي الآثار السلبية لانتشار كورونا.

وأضافت نيفين جامع أن الإجراءات التي اتخذها الجهاز في هذا المجال تأتى في إطار التنسيق بين مختلف الجهات المعنية بالدولة وجهود الحكومة المصرية لتحقيق هدفين رئيسيين وهما توفير الحياة الكريمة للمواطن المصري خلال الأزمة وما بعدها ، والحفاظ على المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر القائمة بالفعل ومساعدتها على تجاوز الأزمة الحالية و التخطيط لعودة التشغيل كاملا بعد انحسارها .

جاء ذلك خلال الكلمة التي ألقاها المهندس طارق شاش نائب الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات نيابة عن نيفين جامع خلال المؤتمر الذى قام المجلس القومي للمرأة بتنظيمه بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات ومنظمة العمل الدولية بهدف الاعلان عن نتائج استطلاع الرأي الذى نظمته الجهات الثلاثة لتحديد المشكلات التي تواجه سيدات الأعمال في الفترة الحالة ووضع التوصيات المناسبة لحلها.

وأشادت نيفين جامع بالمجهودات الكبيرة التي يقوم بها المجلس القومي للمرأة و منظمة العمل الدولية وتعاونهما المثمر البناء مع جهاز تنمية المشروعات في كافة البرامج التي يتم تنفيذها لمساعدة المرأة المصرية على مواجهة الأزمة الحالية.

وأكدت أن الجهات الثلاث ستعمل في الفترة القادمة على زيادة التعاون للتوسع في تنفيذ البرامج المناسبة التى من شأنها مساعدة صاحبات المشروعات على الاستمرار والحفاظ على مشروعاتهن والعمالة الموجودة فيها.

وقد تم خلال المؤتمر الإعلان عن نتائج استطلاع الرأي الذى أكدت خلاله معظم المشاركات من سيدات الأعمال وصاحبات المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر على رغبتهن في الحصول على دورات تدريبية في مجالات متنوعة في التسويق و إدارة الأزمات، كما أشار عدد منهن إلى احتياجهن للدعم الفني والمالي لمشروعاتهن.

وأكد المهندس طارق شاش أن الجهاز سيعمل علي دراسة و توفير هذه الاحتياجات و العمل علي تنفيذ توصيات استطلاع الرأي بالتعاون مع كافة الجهات المعنية و مساعدة مشروعات المرأة المصرية سواء الصغيرة او متناهية الصغر علي استعادة قدراتها التشغيلية كاملة و تخطي أزمة كورونا.

وأكد أن الجهاز مهتم بعمل العديد من استطلاعات الرأي و المسوح الميدانية المتخصصة لمعرفة احتياجات أصحاب المشروعات الصغيرة و متناهية الصغر بشكل عام في المرحلة القادمة و كيفية توفيرها للتأكد من عدم تضرر هذا القطاع التنموي والاقتصادي المهم الذي يوفر الملايين من فرص العمل و يشارك بدور كبير في الاقتصاد.