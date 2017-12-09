تنمية المشروعات ينفذ دورات تدريبية لدعم سيدات الأعمال

أحمد الدسوقيأكدت نيفين جامع، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، أن أحد محاور عمل الجهاز تهدف إلى دعم وتمكين المرأة اقتصاديًا واجتماعيًا من خلال تقديم مزيد من الخدمات التدريبية الجديدة والمتطورة التي تنمي قدرات رائدات الأعمال، وتؤهلهن لإدارة مشروعاتهن الصغيرة بن

أحمد الدسوقي

أكدت نيفين جامع، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، أن أحد محاور عمل الجهاز تهدف إلى دعم وتمكين المرأة اقتصاديًا واجتماعيًا من خلال تقديم مزيد من الخدمات التدريبية الجديدة والمتطورة التي تنمي قدرات رائدات الأعمال، وتؤهلهن لإدارة مشروعاتهن الصغيرة بنجاح، مما يساعدهن على المشاركة في تنمية المجتمع، ويحقق لهن مردودًا اقتصاديًا يساعد علي رفع مستوى المعيشة لهن ولأسرهن.

وأضافت جامع، أن برنامج دعم سيدات الأعمال هو أحد مشاريع برنامج الخدمات غير المالية، والذي ينفذه الجهاز بالتعاون مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وبتمويل من صندوق التحول لدول الشرق الأوسط وشمال افريقيا، وأن هذا البرنامج يأتى في إطار توجيهات المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، ورئيس مجلس إدارة الجهاز، بالاهتمام بالمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر التى تنفذها المرأة، والتوسع في تمويلها وتأهيل السيدات لريادة الأعمال، وإتاحة فرص عمل لهن من خلال هذا القطاع الاقتصادي المهم.

جاء ذلك في ختام الدورة التدريبية التي أقامها جهاز تنمية المشروعات وبالتعاون مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وذلك لسيدات الأعمال بمحافظة الإسكندرية لـ 25 متدربة على “أساسيات الإدارة المالية”.

وتضمن التدريب، عدة موضوعات منها خلق الوعى بأهمية الإدارة المالية، تطوير الميزانيات المالية، العلاقة بين التكاليف والإيرادات، زيادة العائد على الاستثمار، تحسين المعرفة بمصادر التمويل وكيفية الحصول على قروض مصرفية.

جدير بالذكر أن الجهاز قد قام مؤخرًا بتنفيذ دورة تدريبية لسيدات الأعمال بمحافظة القاهرة لـ 15 متدربة عن “مهارات القيادة”، واستطاع الجهاز بالتعاون مع البنك الأوروبى لإعادة الأعمار والتنمية بتنفيذ استشارات لمشروعات السيدات فى مجال تنمية الأعمال لـ145 مشروعًا، فضلًا عن تدريب 334 سيدة من سيدات الأعمال، ومن ناحية أخرى تم توفير تدريب الاستشاريين المحليين لـ69 استشاريًا.

يأتى التعاون الحالى بين الجهاز والبنك من خلال برنامج دعم سيدات الأعمال، بهدف تعزيز ودعم مفهوم ريادة السيدات في قطاع الأعمال فى مصر، من أجل دعم التنمية الاقتصادية، وذلك من خلال الحصول على خدمات أعمال غير تمويلية، فضلاً عن الوصول إلى جهات تمويل مختلفة وإتاحة فرص أكبر للتشبيك.