تنمية المشروعات يفتتح فرعًا بشق الثعبان

أحمد الدسوقى افتتح جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهي الصغر مكتب جديد في منطقة شق الثعبان بهدف توفير كل خدماته المالية وغير المالية لأصحاب الـ SMES بالمنطقة، بالاضافة الى تقديم جميع انواع الدعم التمويلي والفني والتدريبي والتسويقي لهم، بهدف رفع انتاجية المشروعات العاملة هناك والنهوض بال

أحمد الدسوقى

افتتح جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهي الصغر مكتب جديد في منطقة شق الثعبان بهدف توفير كل خدماته المالية وغير المالية لأصحاب الـ SMES بالمنطقة، بالاضافة الى تقديم جميع انواع الدعم التمويلي والفني والتدريبي والتسويقي لهم، بهدف رفع انتاجية المشروعات العاملة هناك والنهوض بالمستوى المعيشي لأصحاب المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر ومساعدتهم في تقنين اوضاعهم للمشاركة في هذه المبادرة الطموح التي تعد طفرة في تطوير صناعة الرخام والجرانيت بمصر.

واكدت نيفين جامع الرئيس التنفيذي للجهاز فى بيان اهتمام جميع قيادات الجهاز ووزارة التجارة والصناعة وعلى رأسهم المهندس طارق قابيل بالمساهمة في المبادرة القومية للنهوض بمنطقة شق الثعبان.

واشادت بالمجهودات الكبيرة التي قامت بها محافظة القاهرة والجهات المعنية في تقنين اوضاع اصحاب المشروعات من ورش ومصانع وادخالهم في منظومة الاقتصاد الرسمي للدولة وتمتعهم بالعديد من المميزات والتيسيرات ووسائل الدعم المالي والفني التي توفرها مختلف مؤسسات الدولة ومن ضمنها جهاز تنمية المشروعات.

وتابعت: ” لذلك جاء قرار الجهاز بافتتاح فرع مخصص لدعم كل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر القائمة والجديدة بمنطقة شق الثعبان وذلك من خلال انشاء وحدة الشباك الواحد بالمكتب لاستصدار المستندات اللازمة لتقنين اوضاع المشروعات القائمة او اقامة مشروعات جديدة”.

ولفتت الى أن المكتب سيقدم كل الخدمات التمويلية لهذه المشروعات سواء من خلال الاقراض المباشر او بالتعاون مع البنوك والجمعيات الاهلية من شركاء التنمية.

واشارت نيفين الى أن الجهاز حريص على الوصول الي عملائه بكل انحاء الجمهورية من خلال شبكة واسعة من المكاتب الاقليمية التي تغطي جميع المحافظات والمشاركة في المبادرات القومية التي تقوم بها الدولة للنهوض بالصناعة المصرية ورفع المستوى المعيشي للعاملين فيها.