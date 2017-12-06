تنمية المشروعات يطلق الملتقى الأفريقى الأول لرواد الأعمال بالقاهرة

أحمد الدسوقىأطلق جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بالتعاون مع الاتحاد الأفريقى "الملتقى الأفريقى الأول لرواد الأعمال" الذى يستمر لمدة 3 أيام بالقاهرةويحضر الملتقى ممثلو اللجنة الاقتصادية لأفريقيا التابعة للأمم المتحدة والبرنامج الانمائى للأمم المتحدة ومنظمة العمل الدولية ومم

أحمد الدسوقى

أطلق جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بالتعاون مع الاتحاد الأفريقى “الملتقى الأفريقى الأول لرواد الأعمال” الذى يستمر لمدة 3 أيام بالقاهرة

ويحضر الملتقى ممثلو اللجنة الاقتصادية لأفريقيا التابعة للأمم المتحدة والبرنامج الانمائى للأمم المتحدة ومنظمة العمل الدولية وممثلو الجهات الافريقية الداعمة للمشروعات الصغيرة ورواد الاعمال من مختلف الدول الافريقية.



ويأتى إطلاق الملتقى لتأكيد الدور الريادى لمصر على مستوى القارة الافريقية والاهتمام بدعم التعاون في قطاع تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر وريادة الاعمال.

من جانبها قالت نيفين جامع الرئيس التنفيذى للجهاز خلال كلمتها، إن هذا الملتقى يعد فرصة مهمة لتبادل الرؤى من خلال فعاليات الحدث التي تقام على مدار ثلاثة أيّام فى القاهرة وتتولى مناقشة القضايا المتصلة بدعم ريادة الأعمال على مستوى القارة وتطوير رؤية واستراتيجية عمل مشتركة تركز على الشراكة مع القطاع الخاص دعم سلاسل القيمة وتطوير بيئة أعمال تعزز التنافسية من خلال التعاون المشترك فى افريقيا.

وأكدت فى الكلمة التي ألقاها نيابة عنها الدكتور رأفت عباس رئيس القطاع المركزى للخدمات غير المالية بالجهاز على استكمال الجهود فى توفير خبرات الجهاز المتراكمة عبر سنوات العمل الى الجهات المعنية بتنمية المشروعات وتنمية الأعمال على مستوى القارة.

وأشارت الى أهمية تطوير مجالات التعاون بين دول القارة ودعم الاستثمارات المشتركة وتشجيع التبادل المعروفى والتجارى.

وسيتيح الملتقى عقد لقاءات بين صانعي السياسات والمؤسسات الدولية من أفريقيا وكافة الدول، كما سيعطي الفرصة لإقامة شراكات بين رواد الأعمال والشركات ومؤسسات التمويل المشاركة.

وينظم الجهاز جلسة خاصة عن الابتكار والإبداع على مستوى المشروعات الصغيرة فى افريقيا بغرض القاء الضوء على الجهود المصرية التي يتم تقديمها فى مجال تهيئة البيئة الداعمة للشباب لتطوير مشروعات مبتكرة قائمة على المعرفة الرقمية والأساليب التقنية الحديثة المستخدمة من خلال اتاحة حزم من الدورات التدريبية بالتعاون مع منظمة العمل الدولية وإطلاق مبادرة تدريب 10000 شاب لبدء مشروعات جديدة.

كما سيقوم برعاية جلسة عن الشمول المالى تتناول الخدمات المالية المقدمة من خلال الجهاز والقطاع البنكى لتوفير الدعم المالى من أجل تمكين رواد الاعمال من إقامة مشروعاتهم ودعم قدرتهم على النمو والتطوير.