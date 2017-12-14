تنمية المشروعات يضخ 8.5 مليار جنيه في 5 محافظات

نظم احتفالية يوم المرأة الرائدة بالمنصورة أحمد الدسوقى قالت نيفين جامع رئيس جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر، إن الجهاز ضخ 8.5 مليار جنيه لتمويل ما يقرب من 452 ألف مشروع صغير ومتناهي الصغر بمحافظات "الدقهلية – الشرقية- الغربية – المنوفية- دمياط"ب

نظم احتفالية يوم المرأة الرائدة بالمنصورة

أحمد الدسوقى

قالت نيفين جامع رئيس جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر، إن الجهاز ضخ 8.5 مليار جنيه لتمويل ما يقرب من 452 ألف مشروع صغير ومتناهي الصغر بمحافظات “الدقهلية – الشرقية- الغربية – المنوفية- دمياط”بالاضافة الى العاشر من رمضان.

ولفتت إلى أن هذه التمويلات أتاحت ما يزيد على 880 ألف فرصة عمل لأبناء تلك المحافظات.

جاء ذلك في كلمتها باحتفالية ” يوم المرأة الرائدة ” بمدينة المنصورة.

أما فيما يخص مشروعات المرأة قالت انه تم توجيه 1.97 مليار جنيه للمرأة من هذه التمويلات مولت 144 ألف مشروع صغير ومتناهي الصغر بنسبة 32% من إجمالي عدد المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر بتلك المحافظات.

حضر الاحتفالية الدكتور أحمد الشعراوي محافظ الدقهلية وبمشاركة ممثلين عن المجلس القومي للمرأة والعديد من الهيئات والمؤسسات وجمعيات المجتمع المدني العاملة في مجال المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر الخاصة بالمرأة.

وتأتى تلك الاحتفالية ضمن سلسلة من الفعاليات التي ينظمها الجهاز في مختلف المحافظات بهدف نشر دوره الفعال في دعم وتمكين المرأة ونشر ثقافة ريادة الأعمال للمرأة من خلال مساعدتها للدخول في مجال العمل الحر ومساندتها في إقامة مشروعات صغيرة ومتناهية في الصغر بمجموعة متكاملة من الخدمات المالية وغير المالية.



واكدت جامع اهتمام الجهاز بالمرأة والعمل على تنمية قدراتها ومهاراتها القيادية والادارية لتتمكن من ادارة مشروعاتها وتسويق منتجاتها وذلك من خلال تنفيذ الاستراتيجية الطموحة لوحدة النوع الاجتماعي بالجهاز.

وعلى هامش الاحتفالية قام الدكتور احمد الشعراوي بزيارة للمكتب الإقليمي للجهاز بمدينة المنصورة وقدموا عرضا كاملا عن انجازات الجهاز في محافظة الدقهلية والخدمات المتعددة التي يقدمها الجهاز لأصحاب المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر بالمحافظة.

كما تم توقيع بروتوكول تعاون بين محافظة الدقهلية والجهاز بهدف مد التخصيص لحاضنة اعمال المنصورة لمدة عشرين عاما والتي تحتوي على 36 وحدة تستغل جميعها في المشروعات الصناعية والتكنولوجية.