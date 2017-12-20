تنمية المشروعات يضخ 76.5 مليون جنيه فى مطروح

جامع: التمويلات استفاد منها 4 آلاف مشروع صغير ومتناهي الصغر أحمد الدسوقىقالت نيفين جامع،الرئيس التنفيذى لجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر، إن الجهاز ضخ 76.5 مليون جنيه لما يقرب من 4 آلاف مشروع صغير ومتناهي الصغر فى محافظة مطروح.واشارت الى أن هذه التمويلات وفرت ٨ آ

جامع: التمويلات استفاد منها 4 آلاف مشروع صغير ومتناهي الصغر

أحمد الدسوقى

قالت نيفين جامع،الرئيس التنفيذى لجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر، إن الجهاز ضخ 76.5 مليون جنيه لما يقرب من 4 آلاف مشروع صغير ومتناهي الصغر فى محافظة مطروح.

واشارت الى أن هذه التمويلات وفرت ٨ آلاف فرصة عمل، لافتة الى أن الجهاز قدم منحا لتنفيذ مشروعات البنية الأساسية كثيفة العمالة ومشروعات التنمية المجتمعية والبشرية بالمحافظة بلغت 44 مليون جنيه أتاحت 6 الاف فرصة عمل دائمة ومؤقتة.

جاءت هذه التصريحات لجامع في هامش زيارتها على رأس وفد من الجهاز للمحافظة لمتابعة الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية المختلفة التى ينفذها الجهاز بمطروح، وبحث سبل التوسع في تمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر لأبناء مطروح.

ولفتت جامع الى أن الجهاز يعمل علي المساهمة في تنفيذ البرامج التنموية التي تتبناها الدولة للحد من الفقر ورفع مستوى المعيشة للمواطنين وذلك بالتنسيق والتعاون مع مختلف الوزارات والمؤسسات الحكومية وجمعيات المجتمع المدني خاصة في المحافظات الحدودية.

كما قامت بعقد لقاء مع 250 من المستثمرين الشباب من كل مراكز مطروح ومجموعة من نواب البرلمان والتنفيذيين حيث تمت مناقشة سبل تيسير إجراءات إقامة المشروعات وتمويلها ومعرفة المشاكل التي تواجهها وكيفية التغلب عليها.

كما تفقد الوفد أحد المشروعات الناجحة الممولة من الجهاز، بالإضافة إلى زيارة مصنع الصوف التابع للمحافظة والذى يدرب الفتيات على تصنيع المنتجات اليدوية من السجاد والكليم ومنتجات الصوف الأخرى، وتمت زيارة المنطقة الحرفية التي تخطط المحافظة لإنشائها خارج الكتلة السكنية علي مساحة 112 الف متر لتستوعب 304 ورش صناعية.

وافتتح الوفد معرض المنتجات اليدوية والتراثية التي تتميز بها محافظة مطروح وذلك بمكتبة مصر العامة، وقاموا بتسليم شهادات اتمام الدورة التدريبية “ابدأ مشروعك” لعدد 24 شبابا وفتاة من خريجى كلية الزراعة بالمحافظة، وتأتى هذه الدورة ضمن البرنامج القومي لتدريب 10 آلاف من الشباب التي يتيحها الجهاز بالتعاون مع منظمة العمل الدولية.

ولفتت الى أن الجهاز ضخ خلال عام 2017 نحو 13 مليون جنيه لتمويل 213 مشروعا صغيرا ومتناهي الصغر أتاحت 461 فرصة عمل، بالإضافة الى اتاحة 775 ألف جنيه لتمويل مشروعات التدريب والتنمية المجتمعية وفرت 21 ألف يومية عمل.

وأكدت الجهد الكبير الذي يقوم به اللواء علاء أبو زيد محافظ مطروح لمساندة مشروعات الجهاز التنموية والتي من شأنها مكافحة البطالة وتحسين فرص المعيشة لأهالي المحافظة.