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«تنمية المشروعات» يضخ 54 مليون جنيه لتشغيل العمالة غير المنتظمة

بتمويل من بنك الاستثمار الأوروبي
‫محمود الصباغ‬‎ 2:38 م, الأثنين, 27 سبتمبر 21 2:38 م, الأثنين, 27 سبتمبر 21

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  زار وفد من الاتحاد الأوروبي، على رأسه فيرا موريندينى، مسئول الاتحاد، وهارتفج بنفيلد، رئيس فريق الدعم الفني بالاتفاقية، مجموعة من مشروعات البنية الأساسية كثيفة العمالة التي ينفذها الجهاز بمحافظة الإسكندرية.

  كان في استقبالهم  جاكلين عازر نائب محافظ الإسكندرية، ومدحت مسعود، رئيس القطاع المركزي للتنمية المجتمعية والبشرية، ومحمد صلاح، مدير فرع الجهاز بالمحافظة.

وأوضح مسعود، أنه وفقا للاتفاقية المبرمة بين الجهاز وبنك الاستثمار الأوروبي تم تخصيص إجمالي قدره 54 مليون جنيه لمحافظة الإسكندرية من المخطط أن تتيح ما يزيد على 64 ألف يومية تشغيل للعمالة غير المنتظمة لتنفيذ عدد من المشروعات بحى العامرية، منها إحلال وتجديد شبكات مياه الشرب، ومد خطوط صرف الصحي وإنشاء سوق حضرية للباعة الجائلين.

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وأضاف مدحت مسعود أن هذه المشروعات تم اختيارها بالتنسيق مع محافظة الإسكندرية لتلبية احتياجات الأهالي وتطوير هذه المناطق باستخدام العمالة غير المنتظمة لتطوير مهاراتها واكسابها مهارات جديدة تساعدها في العثور على فرص أفضل للتشغيل.

وأضاف مسعود أنه يجري حاليا تنفيذ مشروعات تلك الاتفاقية في 6 محافظات؛ وهي (الإسكندرية – أسيوط – الجيزة – المنوفية – بورسعيد – الشرقية)، ومن المخطط ان توفر تلك الاتفاقية اثناء فترة تنفيذها حوالى  ٣٢١ ألف يومية تشغيل للعمالة غير المنتظمة في المحافظات المستهدفة.

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يذكر أن الاتفاقية المبرمة بين الجهاز وبنك الاستثمار الأوروبي بتمويل من الاتحاد الأوروبى تقدر بـ15 مليون يورو تهدف إلى تحسين نوعية الحياة بالمناطق المستهدفة من خلال رفع كفاءة البنية الأساسية المجتمعية، وتوفير فرص تشغيل للعمالة غير المنتظمة بتلك المناطق بالإضافة إلى تهيئة البيئة الملائمة لنمو المشروعات الصغيرة والمتناهية في الصغر.

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بقلم ‫محمود الصباغ‬‎

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