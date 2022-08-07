«تنمية المشروعات» يضخ ملياري جنيه لتمويل 83 ألف مشروع متناهي الصغر خلال 6 أشهر

أعلن جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر عن ضخ تمويلات للمشروعات متناهية الصغر خلال النصف الأول من العام الجاري 2022 بلغت قيمتها نحو ملياري جنيه، وفرت 152 ألف فرصة عمل، استفاد منها نحو 83 ألف مشروع منها 52% مشروع خاص بالمرأة ،و59% خاص بالشباب.

وأشار الجهاز- في بيان له اليوم الأحد- إلى أن هناك زيادة في قيمة التمويلات بنسبة 38% مقارنة بذات الفترة خلال العام الماضي.

من جانبها أوضحت رئيس القطاع المركزي للتمويل متناهي الصغر بجهاز تنمية المشروعات نيفين بدر الدين أنه في إطار التعاون المستمر بين جهاز تنمية المشروعات ، ووزارة التضامن الاجتماعي، للنهوض بقطاع المشروعات متناهية الصغر من خلال التعاون مع الجمعيات الأهلية التي تشرف على إقامتها وأعمالها وزارة التضامن الاجتماعي ،يقوم جهاز تنمية المشروعات بتمويلها لإعادة إقراض تلك التمويلات لمشروعات الشباب والسيدات متناهية الصغر بجميع محافظات الجمهورية.

وأضافت يقدم الجهاز من خلال مؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية المنتشرة في قرى والنجوع تمويلا للمشروعات متناهية الصغر، يبدأ من 3 آلاف جنيه وحتى 200 ألف جنيه.