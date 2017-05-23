تنمية المشروعات يشارك فى معرض أهلًا رمضان بطور سيناء

أحمد الدسوقىيشارك جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في معرض "رمضان2017" بمدينة طور سيناء والذي تقيمه محافظة جنوب سيناء؛ بهدف توفير السلع الغذائية ومستلزمات رمضان بأسعار تنافسية للمستهلكين من أبناء المحافظة.وافتتح المعرض نيفين جامع، الرئيس التنفيذي للجهاز، واللواء خالد فودة

أحمد الدسوقى

يشارك جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في معرض “رمضان2017” بمدينة طور سيناء والذي تقيمه محافظة جنوب سيناء؛ بهدف توفير السلع الغذائية ومستلزمات رمضان بأسعار تنافسية للمستهلكين من أبناء المحافظة.





وافتتح المعرض نيفين جامع، الرئيس التنفيذي للجهاز، واللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، ولفيف من قيادات المحافظة والجهاز والغرفة التجارية.

ويستمر المعرض حتى 20 يونيو المقبل، ويشارك فيه العديد من المشروعات الصغيرة والجمعيات الأهلية المموَّلة من جهاز تنمية المشروعات، حيث يعرضون منتجاتهم الغذائية المتنوعة، ومنها (منتجات ألبان، تمور، زيوت، عطارة، عصائر، مخللات، خضراوات طازجة، دواجن مجمّدة، ياميش رمضان، بالإضافة إلى أدوات منزلية وكل المنتجات الغذائية).

من جانبه قالت نيفين جامع إن هذا المعرض يأتى ضمن سلسلة من المعارض التى يشارك فيها الجهاز أو يقيمها في مختلف محافظات الجمهورية وتهدف إلى الحد من الغلاء وتقديم منتجات غذائية ذات جودة عالية وبأسعار تنافسية أقل من السوق.

وأوضحت أن الاشتراك فى تلك المعارض يهدف إلى دعم أصحاب المشروعات ومساعدتهم في تسويق منتجاتهم وفتح منافذ للبيع المباشر أو التعاقدات، بالإضافة إلى تشجيعهم على الارتقاء بمنتجاتهم الغذائية لتنافس مثيلاتها من منتجات المشروعات الكبيرة مع مراعاة السعر المعتدل الذى يشجع المواطنين على الشراء دون إرهاقهم اقتصاديًّا.