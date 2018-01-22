تنمية المشروعات يدعم فعاليات معرض ومؤتمر فارمسي إكسبو

المال - خاصتواصل الشركة المنظمة لمعرض ومؤتمر فارمسي إكسبو 2018، "التجمع الأكبر للصيادلة في مصر والشرق الأوسط وإفريقيا" استعداداتها على قدم وساق لإطلاق الحدث، في الفترة من 3 إلى 5 مارس 2018، بمشاركة جهات عدة، منها جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.ويشارك الجهاز في المعرض خلال

المال – خاص



تواصل الشركة المنظمة لمعرض ومؤتمر فارمسي إكسبو 2018، “التجمع الأكبر للصيادلة في مصر والشرق الأوسط وإفريقيا” استعداداتها على قدم وساق لإطلاق الحدث، في الفترة من 3 إلى 5 مارس 2018، بمشاركة جهات عدة، منها جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

ويشارك الجهاز في المعرض خلال دورته الثالثة، بإطلاق مشروع “صيدلي المستقبل” أحد المحاور الرئيسية لمؤتمر “فارمسي اكسبو”، حيث يقوم الجهاز بتمويل انشاء صيدليات لشباب الخريجين بالتنسيق مع شركات تجهيز الصيدليات وموردي الأدوية ومستحضرات التجميل والعناية الشخصية والمستلزمات، بدءًا بالبنية الأساسية والأرفف حتى البضائع اللازمة لافتتاح الصيدلية، كما يقوم الجهاز بتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة في مجالات تصنيع الأدوية ومستحضرات التجميل ومستلزمات الصيدليات والمنتجات الأخرى ذات العلاقة.

وفى نفس السياق, تقوم الشركة المنظمة بعقد ورش عمل خلال أيام المعرض يديرها ممثلو الجهاز، ويحضرها شباب الصيادلة برئاسة نادر عابد، مسئول إدارة الائتمان المركزي وتمويل الجمعيات بالجهاز وبمشاركة ممثل عن الشركة المنظمة لمعرض ومؤتمر “فارمسي اكسبو”، والتي أعدت برنامجا ضخما للترويج لورش العمل ضمن حملة الترويج للمعرض.

كما تعقد الشركة المنظمة بالتنسيق مع الجهاز مؤتمرًا يحضره رجال الأعمال الراغبين في اقامة مشروعات صناعية في المجال أو تطوير مشروعات قائمة, وسوف تتولى الشركة المنظمة الدعوة له ويديره نادر عابد، مسئول ادارة الائتمان بالجهاز، فضلاً عن تخصيص جناح لجهاز تنمية المشروعات للرد على استفسارات الزائرين خلال فترة الحدث.

من جانبه قال محمد مصطفى الرئيس التنفيذي للشركة المنظمة إن المعرض يعد بمثابة ملتقى دوليًا يرمى لفتح آفاق جديدة للعارضين من الشركات الوطنية لتعزيز قيمة الاستثمار وإثراء الجانب العلمي والتقني للصيادلة في مجال الأدوية ومستحضرات التجميل، والعمل على استعادة مكانة المنتجات المصرية في الأسواق العربية والأفريقية.

جدير بالذكر أن التعاون بين جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة مع الشركة المنظمة يهدف أيضا، ومن خلال المعرض، إلى جذب المستثمرين المهتمين بصناعة الدواء ومنتجات العناية الشخصية في الدول العربية والأفريقية ودول شرق أوروبا للصناعة المصرية، مما يسهم بشكل كبير في دفع عجلة الاقتصاد لتعزيز عملية التصدير، فضلا عن تحقيق نقلة نوعية في مستوى العلاقات المصرية المشتركة.