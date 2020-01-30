«تنمية المشروعات» يدرس رفع حجم أعماله بـ«جمعية التعاوني» إلى 30%

يدرس جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر رفع حصة أعماله المسندة إلى الجمعية المصرية للتأمين التعاونى”cis” إلى 30 %.

وكشف حسام عبد العزيز، رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية للتأمين التعاونى أن جهاز تنمية المشروعات يستهدف تعظيم حجم أعماله بالجمعية إلى 30% مقابل نسبة الحصة الحالية التى تم حصرها والتى تتراوح من 18-20%.

التفاوض مع البنوك التى تربطها بجهاز المشروعات علاقات كبرى

أكد عبد العزيز أنه سيتم رفع هذه النسبة من من خلال عدة طرق منها التفاوض مع عدد من البنوك التى تربطها بالجهاز علاقة تاريخية أبرزها بنك قناة السويس والبركة والقاهرة والتنمية الصناعية.

وأضاف أن الجمعية حققت أقساطا تأمينية بقيمة 200 مليون جنيه العام الماضى مقابل 201 للعام السابق نسبة الأعمال المسندة من جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بها فى صورة أقساط تراوحت من 36-40 مليون جنيه –التى تمثل نسبة 18إلى 20%- بفرع ضمان مخاطر عدم السداد.

وأشار إلى أن الجهاز يدرس أساليب عدة سيتم من خلالها دعم “جمعية التعاونى ” لرفع حجم الأقساط التأمينية بها من 300 إلى 330 مليون بنهاية العام المالى الجارى .

33 مليون جينه أقساط الربع الأول بجمعية التعاونى

ولفت رئيس مجلس إدارة جمعية التعاونى أن جمعيته حققت 33 مليون جنيه أقساطًا تأمينية بنهاية الربع الأول من العام المالى الحالى.

وتابع أن غالبيتها من عمليات ضمان مخاطر عدم السداد واصفا هذا الرقم بالمتواضع راهنا تنشيط التعاقدات بتحقيق قفزة فى معدلات الأقساط بنهاية العام لتصل إلى مستهدفاتها المخططة.

وكشف رئيس مجلس إدارة جمعية التأمين التعاونى أن الجمعية تسعى لتنويع محفظتها التأمينية لتحقيق التوازن بين الفروع وعدم التركيز على فرع الضمان فقط.

مناقشات جادة مع الرقابة المالية لاستعادة السيارات التكميلى

وأشار إلى استمرار التفاوض مع الهيئة العامة للرقابة المالية بشأن استعادة فرع السيارات التكميلى والتعهد بالالتزام بضوابط الاكتتاب –التسعير- على أسس فنية سليمة.

وتابع أن جمعية التأمين التعاونى حاليا تمر بمرحلة الانطلاق والقوة، حيث بدأت حاليا بتكثيف التعاقدات مع عدد كبير من البنوك مثل البنك الأهلى المصرى، وبنك مصر، والبنك الزراعى، وتنمية الصادرات وأكثر من 14 جمعية تمويل.