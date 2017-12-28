تنمية المشروعات يتفاوض على تمويلات بقيمة ٨٧ مليون يورو

مسعود :سنحصل على هذه التمويلات خلال العام المقبل بغرض الحد من الهجرة أحمد الدسوقى يجرى جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر مفاوضات مكثفة مع عدد من الجهات الخارجية للحصول على تمويلات بقيمة ٨٧ مليون يورو خلال العام المقبل . توقع مدحت مسعود رئيس القطاع المركزي لل

مسعود :سنحصل على هذه التمويلات خلال العام المقبل بغرض الحد من الهجرة



أحمد الدسوقى



يجرى جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر مفاوضات مكثفة مع عدد من الجهات الخارجية للحصول على تمويلات بقيمة ٨٧ مليون يورو خلال العام المقبل

.

توقع مدحت مسعود رئيس القطاع المركزي للتنمية المجتمعية بالجهاز للمال ،حصول الجهاز على هذه التمويلات خلال العام المقبل مشيرا الى انها ستوجه للتنمية المجتمعية بهدف الحد من الهجرة.

وأشار إلى أن الجهاز سيحصل على هذه التمويلات من الاتحاد الاوروبى بالاضافة الى بنك الاستثمار الاوروبى

.

ولفت إلى أن هذه التمويلات ستوجه لاقامة مشروعات بنية تحتيه لتوفير فرص عمل بين الشباب في الفيوم والمنيا والأقصر وسوهاج وأسيوط والبحيرة والقليوبية وكفر الشيخ بهدف الحد من الهجرة

.

وكشف عن أن الجهاز سيوقع اتفاقية مع البنك الدولي بقيمة ٢٠٠ مليون دولار توجه لدعم المشروعات التنموية والبنية الاساسية.