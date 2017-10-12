تنمية المرأة تشارك في مشروع دعم ومساندة القيادات النسائية

بالتعاون مع "الاتحاد العام لنساء مصر".. لرصد احتياجات المجتمع وتوصيلها لصناع القرارولاء البري تشارك جمعية "نهوض وتنمية المرأة" في تنفيذ مشروع "دعم ومساندة القيادات النسائية"، الذي دشّنه الاتحاد العام لنساء مصر، الشهر الماضي، والذي يشارك في تنفيذه عدد من الجمعيات الأهلية على مستوى محافظات ال

بالتعاون مع “الاتحاد العام لنساء مصر”.. لرصد احتياجات المجتمع وتوصيلها لصناع القرار



ولاء البري



تشارك جمعية “نهوض وتنمية المرأة” في تنفيذ مشروع “دعم ومساندة القيادات النسائية”، الذي دشّنه الاتحاد العام لنساء مصر، الشهر الماضي، والذي يشارك في تنفيذه عدد من الجمعيات الأهلية على مستوى محافظات الجمهورية وهي: “القاهرة، الإسكندرية الجيزة، المنيا، أسيوط، بورسعيد، المنوفية”، ووقع اختيار الاتحاد على جمعية نهوض وتنمية المرأة للمشاركة في تنفيذ المشروع عن محافظة القاهرة؛ لخبرتها الواسعة في تمكين المرأة المصرية على كل المستويات.

ويهدف المشروع إلى دعم ومساندة القياديات النسوية، على أداء أدوارهن المجتمعية بما يتمشى وخارطة الطريق نحو مسار الديمقراطية، وسيبدأ تنفيذ الورش التدريبية الخاصة بالمشروع فى محافظة القاهرة، الأسبوع المقبل لمدة يومين، سيتم من خلالهما تدريب عدد من القيادات النسائية، سواء حكوميين أو من الجمعيات الأهلية أو إعلاميات، واللاتي تم اختيارهن بعناية من قِبل جمعية نهوض وتنمية المرأة؛ للتدريب على حصر الاحتياجات المجتمعية بالمحافظة وتقديمها لصُناع القرار من أجل تلبية هذه الاحتياجات.

وصرحت الدكتورة إيمان بيبرس، رئيسة مجلس إدارة الجمعية، بأن الجمعية تحرص دائمًا على المشاركة في تنفيذ مثل هذه المشاريع التي تعمل على تمكين المرأة سياسيًّا واجتماعيًّا وإشراكها في خدمة مجتمعها والنهوض به.