«تنمية الصادرات» يوضح حقيقة موافقة «النواب» على إلغاء قانون إنشاء البنك

علق البنك المصري لتنمية الصادرات، على الأنباء المتداولة عبر بعض المواقع الإلكترونية بشأن موافقة مجلس النواب على إلغاء قانون إنشاء البنك.

وأكد بيان صادر عن البنك المصري لتنمية الصادرات، عدم ورود أي مكاتبات رسمية للمصرف حول موافقة مجلس النواب على إلغاء قانون إنشاء البنك.

كما أكد البيان على الالتزام التام بالإفصاح عن أي مستجدات في هذا الشأن.

يذكر أن البنك المصري لتنمية الصادرات، سجل نموا في صافي الأرباح المجمعة بنسبة 87%، خلال الربع الأول من العام الجاري 2023.

وسجل البنك المصري لتنمية الصادرات صافي ربح بقيمة 563.87 مليون جنيه، خلال الربع الأول من 2023، مقابل 301.89 مليون جنيه خلال الربع الأول من عام 2022.

وارتفع إجمالي إيرادات البنك المصري لتنمية الصادرات المجمعة بنحو 75%، خلال 3 أشهر لتصل إلى 2.94 مليار جنيه، مقابل 1.66 مليار جنيه خلال الربع الأول من 2022.