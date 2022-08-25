«تنمية الصادرات» يكشف موعد تقديم طلبات الاستفادة من المرحلة الخامسة لمبادرة السداد الفوري

أرسل صندوق تنمية الصادرات التابع لوزارة التجارة والصناعة، خطابًا إلى رؤساء المجالس التصديرية، بإخطار الشركات الراغبة في الاستفادة من المرحلة الخامسة لمبادرة السداد الفوري لدعم الصادرات بالتوجه إلى وزارة المالية لتقديم طلبات الملفات المستوفاه، والمقدمة للصندوق حتى 30/6/2022.

وأعلن الدكتور محمد معيط، وزير المالية، فى بيان الأسبوع الماضى، عن تدبير 10 مليارات جنيه لإطلاق المرحلة الخامسة من مبادرة «السداد النقدي الفوري» لدعم المصدرين، بما يسهم في سرعة سداد المساندة التصديرية للشركات المصدرة، ويساعد في توفير السيولة النقدية الكافية لاستمرار دوران عجلة الإنتاج، والحفاظ على العمالة، وتوسيع القاعدة التصديرية، وتعزيز تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق الإقليمية والعالمية، على نحو يؤدى إلى رفع معدلات النمو الاقتصادى، وتحقيق المستهدفات التنموية.

وأوضح الخطاب الذى حصلت «المال» على نسخة منه، أنه تم تحديد تلقى طلبات الشركات المستوفية لملفات المرحلة الخامسة فى الفترة من الأحد الموافق 28/8/2022 إلى 15/9/2022.

وأوضح معيط، أن وزارة المالية تتلقى طلبات المصدرين الراغبين في الاستفادة من المرحلة الخامسة لمبادرة «السداد النقدي الفوري» لمستحقات الشركات المصدرة لدى «صندوق تنمية الصادرات»، لافتًا إلى أنه تحدد موعدان لصرف مستحقات المستفيدين الذين يستوفون الشروط المقررة، أحدهما في الأول من أكتوبر المقبل، والآخر في الأول من ديسمبر ٢٠٢٢.

وأكد الوزير، أن مجلس الوزراء وافق على إطلاق مرحلة خامسة من مبادرة «السداد النقدي الفوري» لدعم الحكومة للمصدرين، استكمالًا لسلسلة النجاحات التي حققتها وزارة المالية بمبادراتها السابقة لسداد متأخرات دعم المصدرين لدى صندوق تنمية الصادرات، خاصة المراحل الأربعة لمبادرة «السداد النقدي الفوري» على نحو انعكس في زيادة حجم الصادرات المصرية.