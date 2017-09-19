تنمية الصادرات يطلق مركز تدريب المصدرين الجدد في أكتوبر

هاجر عمران: قالت شيرين الشوربجى الرئيس التنفيذى لهيئة تنمية الصادرات، إن الهيئة ستطلق "مركز لدعم المصدرين الجدد" خلال أكتوبر المقبل.وأضافت خلال كلمتها فى الجلسة الرابعة من فاعليات اليوم الثانى لمؤتمر اليورومنى صباح اليوم، تحت عنون التصنيع والصادرات، والتى أدارها رتشارد بانكس مستشار تحرير يو

هاجر عمران:



قالت شيرين الشوربجى الرئيس التنفيذى لهيئة تنمية الصادرات، إن الهيئة ستطلق “مركز لدعم المصدرين الجدد” خلال أكتوبر المقبل.

وأضافت خلال كلمتها فى الجلسة الرابعة من فاعليات اليوم الثانى لمؤتمر اليورومنى صباح اليوم، تحت عنون التصنيع والصادرات، والتى أدارها رتشارد بانكس مستشار تحرير يورومنى، أن المصدرين يتجاوبون مع الجهود التى تبذلها الوزارة فيما يتعلق بالتدريب إلا أن تقييم استجابة المصدريين لأداء المركز الجديد لا يمكن الحكم عليه الآن لأنه سوف يطلف الشهر المقبل.

جاء ذلك ردا على سؤال لـ”بانكس” حول استجابة المصدرين لجهود التدريب، وتابعت الشوربجى: فيما يتعلق بالتدريب، لقد تضاعفت أعداد المتدربين خلال الفترة الماضية خاصة مع تعاقد الهيئة مع مؤسسات تدريب عالمية ذات خبرة كبيرة.

وقالت إن الهيئة مكونة من 3 وحدات كانت تتبع الوزارة فى وقت لاحق منها مركز الترويج للصادرات، مشيرة إلى أن نصف عدد أعضاء مجلس إدارة الهيئة ينتمى إلى القطاع الخاص.

وشددت على أن الهيئة تسعى بشكل كبير لدعم وتطوير قدرات العاملين والتدريب وتعقد اجتماعات يومية فى هذا الصدد.