«تنمية الصادرات» يصدر شهادات الشريحة الثانية من مبادرة السداد الفوري بقيمة 4.7 مليار جنيه

أعلن المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة، أن صندوق تنمية الصادرات أصدر شهادات الشريحة الثانية من المرحلة السادسة من مبادرة السداد الفوري، بإجمالي مساندة 4.7 مليار جنيه وبصافي مساندة 3.8 مليار جنيه، وذلك في إطار تنفيذ المبادرة بالتعاون والتنسيق بين وزارة التجارة والصناعة ووزارة المالية.



وقالت الدكتورة أماني الوصال المدير التنفيذي لصندوق تنمية الصادرات إن عدد الشركات المتقدمة للمبادرة في الشريحة الثانية بلغ 1193 شركة موزعة على مختلف القطاعات التصديرية.



وأضافت الوصال، أن صافي المساندة بعد خصم جميع الاستقطاعات والمديونيات بلغ 3.8 مليار جنيه لعدد ٧٧٢ شركة مستفيدة ، مشيرة الى أن عدد الشركات التى زادت مديونياتها عن مستحقاتها بلغ ١٠٥ شركات بإجمالي مساندة ٤٠٠ مليون جنيه؛ وبلغ عدد الشركات المؤجلة لمراجعة مديونياتها مع الجهات المختلفة 115 شركة بإجمالي مساندة ٣١٦ مليون جنيه.