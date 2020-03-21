«تنمية الصادرات» يخفض العائد بين 0.5% إلى 2.5% على الحسابات والودائع

قالت ميرفت سلطان، رئيس مجلس إدارة بنك تنمية الصادرات، إن لجنة الأصول والخصوم بالبنك قررت خفض العائد على الحسابات والودائع بنسبة تتراوح بين 0.5% حتى 2.5%، وفقًا للمُدد والشرائح.

وأكدت رئيس البنك، في تصريحات خاصة، للمال، أن اللجنة لم تتخذ أية قرارات حتى الآن فيما يخص الشهادات ثابتة العائد بالبنك.

وجاءت قرارات لجنة الأصول والخصوم لدى بنك التعمير والإسكان على خلفية خفض البنك المركزي المصري الفائدة بواقع 300 نقطة أساس على الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية لتسجل 9.25% و10.25% و9.75% على التوالي، كما تم خفض سعر الائتمان والخصم ليسجل 9.75%.

وفيما يخص الحسابات.. خفّض البنك العائد عليها لتصل إلى مستوى 4.25 للعائد الشهري، و5.5 للعائد ربع السنوي، و5.75 للعائد نصف السنوي، و6.5 للعائد السنوي.

وعلى صعيد الشهادات الادخارية ثابتة العائد.. يقدم بنك تنمية الصادرات شهادة خماسية ذات عائد تراكمي 11.5%.

ووصلت الودائع ذات العائد الشهري إلى مستوى 4.5%، والودائع ربع السنوية إلى 5%، وتراجعت الفائدة على الودائع ذات العائد السنوي إلى 4.5%.

وقال البنك المركزي إن القرار جاء فى ضوء التطورات والأوضاع العالمية وما استتبعه من التحرك للحفاظ على المكتسبات التي حققها الاقتصاد المصري منذ انطلاق برنامج الإصلاح الاقتصادي الوطني وما اعتاده البنك المركزي المصري على اتخاذ خطوات استباقية في الظروف الاستثنائية.

وأكدت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري “أنه تم خفض أسعار العائد كإجراء استثنائي مما يسهم في دعم النشاط الاقتصادى بكل قطاعاته، آخذًا في الاعتبار التوقعات المستقبلية للتضخم واتساقها مع تحقيق معدل التضخم المستهدف البالغ 9 ±% (3%) خلال الربع الأخير من عام 2020″.

كما أشارت إلى أنها لن تتردد في اتخاذ الخطوات الضرورية بشأن أسعار العائد، ولن تحيد عن الدور الأساسى المنوط به البنك المركزي؛ وهو المحافظة على تحقيق استقرار الأسعار على المدى المتوسط.