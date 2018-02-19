تنمية الصادرات يخطط لزيادة محفظة القروض إلى 18 مليار جنيه

2.9 مليار جنيه حجم قروض الـ"SMEs" أحمد الدسوقى يخطط بنك تنمية الصادرات لرفع محفظة القروض إلى 18 مليار جنيه، بنهاية يونيو المقبل. قالت ميرفت سلطان، رئيس مجلس إدارة البنك، فى تصريحات، على هامش استضافتها بجمعية رجال الأعمال المصريين، إن محفظة قروض البنك تقدر حاليًّا بـ16 مليار جنيه.

2.9 مليار جنيه حجم قروض الـ”SMEs”





أحمد الدسوقى





يخطط بنك تنمية الصادرات لرفع محفظة القروض إلى 18 مليار جنيه، بنهاية يونيو المقبل.

قالت ميرفت سلطان، رئيس مجلس إدارة البنك، فى تصريحات، على هامش استضافتها بجمعية رجال الأعمال المصريين، إن محفظة قروض البنك تقدر حاليًّا بـ16 مليار جنيه.

وأكدت أن محفظة قروض المشروعات الصغيرة والمتوسطة “SMEs” تقدر بـ2.9 مليار جنيه.



ولفتت رئيس مجلس إدارة بنك تنمية الصادرات، إلى أن مصرفها يستهدف الوصول بحجم القروض إلى 3.1 مليار جنيه بنهاية يونيو المقبل.



وأوضحت أن مصرفها وقع مؤخرًا بروتوكولًا مع البنك الإفريقى للتصدير والاستيراد بقيمة 500 مليون دولار؛ بهدف خدمة المصدرين المصريين فى 45 دولة يتواجد فيها البنك الإفريقى.

وأكدت رئيس مجلس إدارة بنك تنمية الصادرات، أن مصرفها سيقدم خدمات تمويلية كبيرة خلال الفترة المقلبلة لخدمة المصدريين المصريين فى العالم.