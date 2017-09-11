تنمية الصادرات يتوسع فى محافظات الصعيد

سهير محمديفتتح البنك المصرى لتنمية الصادارت ثانى فروعه فى الصعيد عبر محافظة أسوان، فى إطار خطته للتوسع فى الأقاليم، ومن المقرر أن يبدأ الفرع أعماله قبل نهاية العام الجارى.وافتتح البنك أول فروعه فى الصعيد بمحافظة أسيوط، ويخطط البنك لافتتاح فرعين فى محافظة بنى سويف، و6 فروع جديدة قبل نهاية عام 201

سهير محمد

يفتتح البنك المصرى لتنمية الصادارت ثانى فروعه فى الصعيد عبر محافظة أسوان، فى إطار خطته للتوسع فى الأقاليم، ومن المقرر أن يبدأ الفرع أعماله قبل نهاية العام الجارى.

وافتتح البنك أول فروعه فى الصعيد بمحافظة أسيوط، ويخطط البنك لافتتاح فرعين فى محافظة بنى سويف، و6 فروع جديدة قبل نهاية عام 2017 لتصل محفظة فروعه إلى 35 وحدة.

وكان البنك المصرى لتنمية الصادرات قد حصل على موافقة البنك المركزى لافتتاح 10 فروع جديدة فى اطار خطته للوصول بعدد فروعه الى 50 فرعًا خلال 3 سنوات.

كما أعلن البنك عن تجهيز 5 فروع أخرى لافتتاحها خلال الفترة المقبلة وهى فروع بنى سويف والاسماعيلية والمهندسين والتجمع الخامس ومدينة نصر.

وقالت ميرفت سلطان، رئيس البنك فى تصريحات سابقة لـ«المال» إن هذه التوسعات تأتى فى إطار تنفيذ إستراتيجية البنك التى تركز بشكل أساسى على دعم المصدِّرين فى كل مكان من خلال التواجد بالقرب منهم.

ولفتت إلى أن البنك يخطط للتواجد فى مناطق وجود المصدرين، ومنها المناطق الاقتصادية الجديدة الواعدة؛ لدعم المستثمرين وتنمية الصادرات المصرية، وكذلك التجمعات الصناعية والموانئ وغيرها؛ حتى يكون البنك قريبًا من المصدِّر والمنتج؛ لتلبية مختلف احتياجاتهم من الخدمات والمنتجات المصرفية.