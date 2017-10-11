تنمية الصادرات: نراقب تحركات سعر الفائدة بعد قرار المركزي

سهير محمديراقب العاملون بقطاع الخزانة بالبنك المصرى لتنمية الصادارت، تحركات أسعار الفائدة فى السوق، بعد قرار البنك المركزى برفع نسبة الاحتياطى الإلزامى، وبناءًا على هذه التحركات سيتم إتخاذ قرار بشأن سعر الفائدة على الأوعية الادخارية.وأكد أحد العاملين فى قطاع الخزانة بالبنك المصرى لتنمية الصادارت

سهير محمد

يراقب العاملون بقطاع الخزانة بالبنك المصرى لتنمية الصادارت، تحركات أسعار الفائدة فى السوق، بعد قرار البنك المركزى برفع نسبة الاحتياطى الإلزامى، وبناءًا على هذه التحركات سيتم إتخاذ قرار بشأن سعر الفائدة على الأوعية الادخارية.

وأكد أحد العاملين فى قطاع الخزانة بالبنك المصرى لتنمية الصادارت، فى رد على سؤال “المال”، حول اتجاه البنك لتحريك سعر الفائدة على الأوعية الادخارية، بعد قرار البنك المركزى برفع نسبة الاحتياطى القانونى للودائع من 10 إلى 14%، بأن معدلات العائد على الأوعية الدائنة حالياً لدي مصرفنا في إطار الأسعار السائدة علي مستوى كافة البنوك بالسوق.

وأشار إلى أن أعلى عائد بالبنك وصل إلى 9.751% على الشهادات الثلاثية للأفراد ذات العائد المتغير، وهي شهادات مرتبطة بأسعار الكوريدور، وتتحرك بالتالي وفقاً للقرارات المتعلقة بأسعار العائد الصادرة من البنك المركزي.