تنمية الصادرات: نتفاوض على قرض مع أفريكسيم بنك

رجب عزالدينقال البنك المصري لتنمية الصادرات، إنه يتفاوض مع البنك الإفريقى للاستيراد والتصدير "أفريكسيم بنك"، بشأن الحصول على قرض فى إطار تعاون مشترك لمساعدة المصدرين المصريين لاختراق السوق الإفريقية.جاء ذلك فى بيان للرد على استفسارت البورصة المصرية، بخصوص ما نشر تحت عنوان: "تنمية الصادرات يفاوض

رجب عزالدين

قال البنك المصري لتنمية الصادرات، إنه يتفاوض مع البنك الإفريقى للاستيراد والتصدير “أفريكسيم بنك”، بشأن الحصول على قرض فى إطار تعاون مشترك لمساعدة المصدرين المصريين لاختراق السوق الإفريقية.

جاء ذلك فى بيان للرد على استفسارت البورصة المصرية، بخصوص ما نشر تحت عنوان: “تنمية الصادرات يفاوض افريكسيم بنك لاقتراض 500 مليون دولار”.

وقال البنك إن هذا التعاون يشمل عدة برامج جارى التفاوض عليها، ولم يتم حتى الآن توقيع أى صيغة تعاقدية لهذا الاتفاق.

ويستهدف البنك زيادة رأسماله قبل نهاية 2017 بقيمة مليار جنيه، فى إطار توفيق أوضاعه مع قواعد البنك المركزى الجديدة بخصوص الحد الأدنى لرأسمال البنوك.

وأقرت عمومية البنك في يوليو الماضي، زيادة رأس المال المرخص به من 2 مليار إلى 5 مليارات جنيه.

ويبلغ رأسمال البنك 1.72 مليار جنيه، موزعاً على 172.8 مليون سهم، بقيمة اسمية 10 جنيهات للواحد.