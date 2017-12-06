تنمية الصادرات: زيادة رأس المال تدعم محفظة القروض بـ 600 مليون جنيه

هبة حامد أعلن البنك المصري لتنمية الصادرات أن زيادة رأس المال الخاص بالبنك من 1.728 مليار جنيه إلى 2.728 مليار بزيادة مليار جنيه، ستدعم محفظة القروض بنحو 600 مليون جنيه.وذكر البنك في تقرير الإفصاح للبورصة أن القرار له انعكاساته على أصول الشركة، والتزاماتها، وكذلك حقوق المساهمين، موضحًا أنه

هبة حامد

أعلن البنك المصري لتنمية الصادرات أن زيادة رأس المال الخاص بالبنك من 1.728 مليار جنيه إلى 2.728 مليار بزيادة مليار جنيه، ستدعم محفظة القروض بنحو 600 مليون جنيه.

وذكر البنك في تقرير الإفصاح للبورصة أن القرار له انعكاساته على أصول الشركة، والتزاماتها، وكذلك حقوق المساهمين، موضحًا أنه سيؤدي إلى زيادة محفظة القروض في البنك بنحو 600 مليون جنيه، وزيادة الأصول الثابتة بمبلغ 200 مليون جنيه، فضلًا عن زيادة أذون الخزانة بنحو 200 مليون جنيه.

وعن تأثيره على التزامات البنك، أوضح تنمية الصادرات في بيانه أن زيادة رأس المال الخاص به بقيمة مليار جنيه يمكن البنك من التوافق مع المتطلبات الرقابية من البنك المركزي، خاصة معيار كفاءة رأس المال.

كما أشار البنك في بيانه إلى أن القرار سيؤدي إلى زيادة حقوق المساهمين بقيمة مليار جنيه.

كان بنك تنمية الصادرات قد أعلن زيادة رأس المال الخاصة به بنحو مليار جنيه، وهو ما أرجعه إلى الرغبة في تدعيم القاعدة الرأسمالية للبنك لمقابلة المخاطر المترتبة على نمو حجم أعمال ونشاط البنك، والتوافق مع المتطلبات الرقابية للحد الأدنى لمعيار كفاية رأس المال، وكذلك تدعيم خطة مصرفنا الطموحة في التوسع والانتشار بالفروع الجديدة، فضلًا عن زيادة حجم محفظة القروض والتسهيلات بما فيها محفظة المشروعات الصغيرة والمتوسطة وذلك وفقًا لقرارات مجلس إدارة البنك المركزي.