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«تنمية الصادرات»: تنفيذ معاملات بقيمة 1.5 مليار جنيه عبر «ATM» فى 8 أشهر

عبر 1.2 مليون حركة
‫محمود الصباغ‬‎ 9:00 ص, الثلاثاء, 19 أكتوبر 21 9:00 ص, الثلاثاء, 19 أكتوبر 21

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نفذ عملاء بنك تنمية الصادرات معاملات بقيمة 1.5 مليار جنيه عبر ماكينات الصراف الآلى ATM، فى الفترة بين يناير وحتى أغسطس 2021، بنحو 1.2 مليون معاملة، حسبما صرحت به ميرفت سلطان، رئيس مجلس إدارة المصرف لـ«المال».

وأضافت أن قيمة المعاملات من خلال خدمة الإنترنت البنكى 104.9 مليون جنيه، عبر تنفيذ 13.197 ألف معاملة، بينما سجل إجمالى المعاملات عبر المحفظة الإلكترونية للبنك «جيبى EBE» 2.16 مليون جنيه، عبر 34.287 ألف معاملة.

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وقالت ميرفت سلطان إن محفظة القروض المشتركة ببنك تنمية الصادرات سجلت 4.5 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2021، خاصة أنه يدرس الدخول فى قروض جديدة فى الفترة المقبلة.

وأضافت أن البنك ضخ قروضًا بقيمة 1.72 مليار جنيه خلال العام الحالى، لتصل إجمالى المحفظة إلى 38 مليار جنيه، مقارنة مع 36.29 مليار جنيه نهاية ديسمبر الماضى.

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وصرحت ميرفت سلطان بأن محفظة قروض التجزئة المصرفية بلغت نحو 3 مليارات جنيه، ليستحوذ المصرف على %9 من حجم أنشطة التصدير، لتتجاوز حجم أرصدته لعمليات التجارة أكثر من مليارى دولار.

وقالت إن «تنمية الصادرات» ضخ 5.5 مليار جنيه، ضمن مبادرة السداد الفورى لمستحقات المصدرين من إجمالى حصته البالغة 8 مليارات جنيه، مضيفة أنه حصل على الموافقات لرفع رأسماله المرخص إلى 10 مليارات جنيه، وجار السير فى خطوات زيادة المصدر والمدفوع.

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وأشارت إلى أن بنك تنمية الصادرات ضخ تمويلات بقيمة 40 مليون جنيه حتى نهاية العام الجارى، ضمن مبادرة التمويل العقارى بفائدة %3.

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بقلم ‫محمود الصباغ‬‎

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