تنمية الصادرات تستعرض الفرص المتاحة بإكسبو دبى 2020

محمد ريحان:نظمت هيئة تنمية الصادرات صباح اليوم ندوة بعنوان "معرض أكسبو 2020 دبي، فرص هائلة للشركات المصرية" بحضور ممثلي 120 شركة مصرية من مختلف المحافظات في عدد من القطاعات تضمنت القطاعات الغذائية والأثاث والصناعات الهندسية والنسيج والملابس الجاهزة بهدف تعريف المصدرين والمستثمرين بالخدمات التي تقد

محمد ريحان:

نظمت هيئة تنمية الصادرات صباح اليوم ندوة بعنوان “معرض أكسبو 2020 دبي، فرص هائلة للشركات المصرية” بحضور ممثلي 120 شركة مصرية من مختلف المحافظات في عدد من القطاعات تضمنت القطاعات الغذائية والأثاث والصناعات الهندسية والنسيج والملابس الجاهزة بهدف تعريف المصدرين والمستثمرين بالخدمات التي تقدمها الهيئة واستعراض الفرص التصديرية المتاحة في الأسواق الخارجية.

وشارك في الندوة عمر الشناوى، مستشار المصرف المتحد والذي قام بعرض الآليات التمويلية التي يوفرها المصرف للمصدرين المصريين، ورانيا علي مديرة تطوير الأعمال بهيئة تنمية صادرات دبى، وهالة جدامى المدير التنفيذى لمركز تدريب التجارة الخارجية هيئة تنمية الصادرات.

وقالت شيرين الشوربجى، الرئيس التنفيذى لهيئة تنمية الصادرات، إن الندوة استعرضت الفرص التصديرية والاستثمارية المتاحة بمعرض إكسبو 2020 دبى لما لهذا المعرض من أهمية ليس فقط من ناحية التصدير ولكن أيضاً من ناحية ضخ الاستثمارات لإقامة البنية التحتية والإنشاءات اللازمة لإقامة المعرض وهي الفرصة التي ستظل متاحة من الأن وحتى تاريخ انطلاق المعرض، مشيرة الى ان الدورة القادمة تتميز بطابع خاص حيث يقام المعرض للمرة الأولى فى منطقة الشرق الأوسط وقارة إفريقيا وجنوب آسيا، كما يعد أكبر حدث فى تاريخ إكسبو الدولى من حيث عدد الزوار الدوليين.

وأضافت الشوربجي أن إكسبو 2020 دبي يحمل العديد من الفرص الاستثمارية الهامة للشركات المصرية الكبيرة، والمتوسطة، وصغيرة الحجم حيث من المخطط أن تنفق الجهة المنظمة للمعرض خلال العام الجارى 52 مليار جنيه على أعمال البناء والإنشاءات، و2.2 مليار جنيه لعقود المشتريات العامة، بالإضافة إلى شراء 5000 منتج مرخص وهو ما يمثل فرصة أمام الشركات المصرية للمشاركة في توفير هذه الاحتياجات من خلال الإطلاع على البوابة الإلكترونية الخاصة بالمشتريات والتي أعدتها إدارة إكسبو دبي.

وأشارت الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية الصادرات إلى قيام ما يزيد عن 27 ألف شركة من ١٣٥ دولة حول العالم بالتسجيل على البوابة الإلكترونية الخاصة بمشتريات المعرض حيث تم الإرساء على أكثر من 2700 عقد نصيب الشركات الصغيرة والمتوسطة منها بلغ 56%، لافتة إلى قيام 92 شركة مصرية فقط بالتسجيل على البوابة وهو الرقم الذي تسعي الهيئة لزيادته خلال المرحلة المقبلة خاصة في ظل الإمكانات الكبيرة المتوافرة لدى الشركات المصرية.

وأوضحت الشوربجي أنه تم أيضاً خلال الندوة تسليط الضوء على أهمية تحقيق مشاركة مصرية مميزة بمعرض الصين الأول للواردات الذي سينعقد بالصين خلال شهر نوفمبر المقبل باعتباره فرصة مميزة لزيادة الصادرات المصرية للسوق الصيني خاصة مع توجه الصين الى زيادة وارداتها الى 10 تريليون دولار خلال السنوات القادمة، مشيرةً الى اهمية تعزيز التعاون بين هيئة تنمية الصادرات ومجتمع رجال الاعمال في مجال تطوير الخدمات اللوجستية بما ينعكس بصورة ايجابية على زيادة حجم الصادرات المصرية للأسواق الخارجية.

وأضافت أن حوالي 40 شركة مصرية تقدمت بالفعل حتى الان بطلبات للاشتراك في المعرض بمساحة تبلغ 680 متر، لافتةً الى انه من المتوقع ان يبلغ اجمالي المساحات المخصصة لجناح الشركات المصرية نحو 1000 متر بنهاية الشهر الجاري كما ان الوزارة ستدعم كافة الشركات المشاركة بقيمة 50-70% من قيمة تكاليف المعرض والديكورات والرسوم اللوجيستية.

وأوضحت أن الندوة تناولت أيضاً استضافة مصر لفاعليات الدورة القادمة لمعرض التجارة الأفريقي خلال ديسمبر المقبل والذي يعد المعرض الأول من نوعه في أفريقيا وسيوفر منصة لتبادل المعلومات والفرص الاستثمارية والسوقية وسيمكن المشترين والبائعين والمستثمرين والبلدان من إبرام صفقات تجارية تسهم فى زيادة حركة التبادل التجارى بين بلدان القارة السمراء، لافتةً إلى أن المعرض سيحظى بمشاركة كبيرة من الدول الأفريقية حيث من المخطط أن يستقبل أكثر من 1000 عارض و4500 مشترى للمنتجات يمثلون 55 دولة أفريقية ومن المتوقع أن يستقبل المعرض نحو 100 ألف زائر أفريقى و60 ألف زائر محلى