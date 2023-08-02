«تنمية الصادرات»: البنك المركزي يعزز الشمول المالي باستمرار

قالت سارة السيد، رئيس قطاع الشمول المالي ببنك تنمية الصادرات، إن الشمول المالي ضرورى كهدف من أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة.

تعزيز الشمول المالي

وأضافت خلال مؤتمر «ثورة التكنولوجيا المالية»، المُنعقد اليوم، في جلسة بعنوان، «إعادة تشكيل التمويل: التكنولوجيا المالية والابتكارات في قطاع سريع التغير»، أن البنك المركزي المصري يعمل على تعزيز الشمول المالي بشكل مستمر.

وتابعت السيد أن بعض البنوك دمجت أهداف الشمول المالي ضمن استراتيجياتها، مشيرة إلى أن مصر في طريقها لتحقيق ذلك بحلول عام 2030، لخدمة العملاء.