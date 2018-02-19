تنمية الصادرات: أفريقيا تستحوذ على ٣% فقط من صادرات مصر

أحمد الدسوقى قالت ميرفت سلطان، رئيس مجلس إدارة بنك تنمية الصادرات، إن القارة الأفريقية تستحوذ على ٣% من حجم صادرات مصر ككل، مؤكدة أن هذه النسبة ضئيلة للغاية. وأشارت خلال كلمتها بجمعية رجال الاعمال المصريين، إلى أن مصر أمامها فرصة ذهبية لزيادة صادرتها للقارة السمراء، لافتة إلى أن مصر تستو

أحمد الدسوقى



قالت ميرفت سلطان، رئيس مجلس إدارة بنك تنمية الصادرات، إن القارة الأفريقية تستحوذ على ٣% من حجم صادرات مصر ككل، مؤكدة أن هذه النسبة ضئيلة للغاية.

وأشارت خلال كلمتها بجمعية رجال الاعمال المصريين، إلى أن مصر أمامها فرصة ذهبية لزيادة صادرتها للقارة السمراء، لافتة إلى أن مصر تستورد ١% من حجم واردتها من أفريقيا.

وأكدت أن مصرفها يولى أهمية كبيرة للغاية لتنمية الصادرات باعتباره الهدف الذى أسس البنك من أجله، مشيرة إلى أن ٧٥% من محفظة قروض البنك يستحوذ عليها المصدرون.

وأكدت أن قرار التعويم فى ٣ نوفمبر ٢٠١٦ كان إيجابيًا للغاية على الصادرات والمصدرين.