«تنمية التجارة»: 14.5 مليار جنيه تكلفة إنشاء 6 مناطق استثمارية العام الحالي

وصل إجمالى التكلفة الاستثمارية للمناطق التجارية الست التى سيتم تنفيذها العام الجارى إلى 14.5 مليار جنيه.

وكشف الدكتور إبراهيم عشماوى، رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، فى تصريحات لـ«المال» أنه تم التعاقد مع شركة سام ماكس على إقامة منطقتين تجاريتين، الأولى فى «طوخ طنبشا» بمحافظة المنوفية، على مساحة 13 فدانًا باستثمارات 3 مليارات جنيه، والأخرى فى مدينة الزقازيق بمحافظة الشرقية، على مساحة 2.5 فدان، باستثمارات مليار جنيه.

كان جهاز تنمية التجارة الداخلية قد تعاقد نهاية العام الماضى مع 4 مطورين تجاريين، وهى «شركات ومراكز»، و«المتحدة للتجارة والتوزيع»، و«سام ماكس»، و«WMS»، على إقامة 6 مناطق تجارية فى عدة محافظات.

وتابع عشماوى: الشركة المتحدة للتجارة والتوزيع ستقيم أيضًا منطقتين تجاريتين، واحدة فى «المدامود» بمحافظة الأقصر، على مساحة 3 أفدنة، باستثمارات تصل إلى 1.5 مليار جنيه، والمنطقة الأخرى فى «دمو» بـ»الفيوم» مساحتها 5 أفدنة وتكلفتها مليار جنيه.

ومن المقرر أن تنفذ «WMS» منطقة تجارية على مساحة 26 فدانًا، فى مدينة دمنهور، بمحافظة البحيرة، باستثمارات 3 مليارات جنيه، بحسب عشماوى.

كما تنشئ شركة مراكز منطقة تجارية على 47 فدانًا فى المنصورة، بمحافظة الدقهلية، باستثمارات 5 مليارات جنيه.

وقال عشماوى إن جهاز تنمية التجارة لديه خطة واضحة المعالم، وجارٍ تنفيذها بشكل سليم بهدف تغطية كل محافظات الجمهورية بالمناطق التجارية واللوجستية، والتى تضم مخازن، وأسواق جملة، ونصف جملة، ومراكز الفرز، والتغليف، والتعبئة، والتبريد.

وأعلن جهاز تنمية التجارة الداخلية فى 2019 عن خطة لإنشاء 19 منطقة تجارية ولوجستية، بإجمالى مساحات 392 فدانًا فى 11 محافظة، باستثمارات إجمالية 49 مليار جنيه.